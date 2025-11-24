Într-un cimitir din Ucraina, un tată îşi leagănă pentru ultima dată fiul de un an şi jumătate aflat într-un sicriu alb. Şi-a pierdut întreaga familie în atacul cu rachete ale Rusiei din oraşul Ternopil din 19 noiembrie, care a ucis 39 de persoane.

Un tată ucrainean îşi leagănă fiul pentru ultima dată - X

Imaginea durerii, a neputinţei şi a deşertăciunii. Într-un cimitir din Ternopil, într-o tăcere de mormânt, oamenii au venit să fie alături de un tată ucrainean. Într-o clipă şi-a văzut toată viaţa distrusă. Şi-a pierdut fiica, Kamila, 6 ani, fiul, Nazar, şi soţia, Maria, în atacul cu rachete ale Rusiei din 19 noiembrie, care a ucis în total 39 de oameni, printre care şi şase copii. A fost singurul supravieţuitor, iar timp de trei zile a stat în faţa dărâmăturilor casei lui sperând la un miracol.

Nu s-a întâmplat, aşa că acum a fost nevoit să îşi conducă familia pe ultimul drum. A luat în braţe sicriul fiului său, Nazar. Şi l-a legănat pentru ultima dată. Ca o mângâiere părintească, să nu îi fie frică de întuneric şi de somnul veşniciei ce îl aştepta în mormânt.