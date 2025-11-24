Video Un tată ucrainean îşi leagănă fiul pentru ultima dată. Şi-a pierdut întreaga familie în atacul din Ternopil
Într-un cimitir din Ucraina, un tată îşi leagănă pentru ultima dată fiul de un an şi jumătate aflat într-un sicriu alb. Şi-a pierdut întreaga familie în atacul cu rachete ale Rusiei din oraşul Ternopil din 19 noiembrie, care a ucis 39 de persoane.
Imaginea durerii, a neputinţei şi a deşertăciunii. Într-un cimitir din Ternopil, într-o tăcere de mormânt, oamenii au venit să fie alături de un tată ucrainean. Într-o clipă şi-a văzut toată viaţa distrusă. Şi-a pierdut fiica, Kamila, 6 ani, fiul, Nazar, şi soţia, Maria, în atacul cu rachete ale Rusiei din 19 noiembrie, care a ucis în total 39 de oameni, printre care şi şase copii. A fost singurul supravieţuitor, iar timp de trei zile a stat în faţa dărâmăturilor casei lui sperând la un miracol.
Nu s-a întâmplat, aşa că acum a fost nevoit să îşi conducă familia pe ultimul drum. A luat în braţe sicriul fiului său, Nazar. Şi l-a legănat pentru ultima dată. Ca o mângâiere părintească, să nu îi fie frică de întuneric şi de somnul veşniciei ce îl aştepta în mormânt.
Amelka, o fetiţă poloneză de 7 ani, printre victime
În atacul din Ternopil a fost ucisă şi o fetiță poloneză de șapte ani. Amelka a murit împreună cu mama sa. Premierul Poloniei, Donald Tusk a reacţionat imediat la aflarea veştii. „Amelka avea șapte ani. Șapte. O fetiță poloneză. A murit în Ternopil în timpul unui atac brutal cu rachete rusești. Nu își va mai îndeplini niciodată visurile. Acest război crud trebuie să se termine, iar Rusia nu îl poate câștiga. Pentru că acesta este și un război pentru viitorul copiilor noștri”, a scris Tusk.
Şi președintele Karol Nawrocki și-a exprimat, de asemenea, condoleanțele. „Am primit cu profundă tristețe vestea morții Amelkei, o cetățeană poloneză în vârstă de 7 ani, care a murit în Ternopil împreună cu mama sa în urma bombardamentelor barbare ale Rusiei”, a scris el.
470 de drone şi aprope 50 de rachete
Atacul asupra Ternopil, în vestul Ucrainei, a avut loc miercuri dimineață. În acea zi, trupele ruse au lovit Ucraina cu peste 470 de drone și aproape 50 de rachete.
Două blocuri de apartamente au fost lovite în Ternopil, provocând incendii. Bombardamentele au vizat, printre altele, și regiunile Lviv și Ivano-Frankivsk.
Fetița poloneză Amelka se afla în unul dintre blocurile lovite de rachetele rusești. A murit împreună cu mama sa în timpul atacului nocturn. Bilanţul morţilor a fost de 39. Salvatorii au recuperat din dărâmături cadavrele a trei persoane, dintre care doi copii. Nouăzeci și patru de persoane au fost rănite în atacul rusesc.
