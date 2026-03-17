Țările asiatice introduc o serie de măsuri de restricționare a rezervelor de combustibil în încercarea de a economisi combustibil, în contextul în care se confruntă cu posibile penurii în urma războiului dintre SUA și Israel cu Iranul.

Mai multe state au trecut la restricţii din cauza blocajelor economice provocate de războiul din Iran - Profimedia

Sri Lanka a declarat fiecare miercuri sărbătoare pentru instituțiile publice, în scopul economisirii combustibilului, în timp ce națiunea insulară se confruntă cu posibile penurii în urma războiului SUA și Israelului cu Iranul, relatează BBC.

"Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău, dar să sperăm la ce e mai bun", a declarat președintele Anura Kumara Dissanayake, luni, la o reuniune de urgență cu înalți oficiali.

Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de măsuri de restricționare luate de țările asiatice de când războiul a blocat Strâmtoarea Ormuz, care transporta milioane de barili de petrol din Golf în regiune.

Aproape 90% din tot petrolul și gazele care curgeau prin strâmtoare anul trecut se îndreptau spre Asia, care este cea mai mare regiune importatoare de petrol din lume.

În alte părți ale Asiei, autoritățile au recurs la o varietate de măsuri de austeritate.

În Thailanda, de exemplu, guvernul îndeamnă oamenii să schimbe costumele cu tricouri cu mânecă scurtă pentru a reduce dependența de aerul condiționat, în timp ce în Myanmar, vehiculele private au voie să circule doar în zile alternative, în funcție de numerele de înmatriculare.

Bangladesh a anticipat sărbătorile Ramadanului în universități și a introdus întreruperi planificate de curent în întreaga țară pentru a conserva energie.

În Filipine, unele birouri guvernamentale au impus ca personalul să lucreze de acasă cel puțin o zi pe săptămână, în timp ce președintele Ferdinand Marcos Jr. a interzis călătoriile neesențiale în sectorul public.

Marcos a anunțat, de asemenea, asistență financiară pentru șoferii de triciclete, fermieri și pescari pentru a-i ajuta să facă față creșterii prețurilor la petrol, variind între 3.000 și 5.000 de pesos (50-84 USD; 38-63 GBP).

Iar Vietnamul încurajează insistent cetățenii să stea mai mult acasă pentru a conserva combustibil. Guvernul a cerut, de asemenea, oamenilor să „mergă cu bicicleta, să folosească mașini comune, să folosească transportul public și să "restricționeze utilizarea vehiculelor personale atunci când nu este necesar".

