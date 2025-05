Maia Sandu îi îndeamnă pe moldovenii români să voteze cu Nicuşor Dan: "Să protejăm ce a câştigat România"

Maia Sandu a transmis, marţi, un mesaj pe pagina sa de Facebook, şi a amintit de alegerile prezidenţiale din 2020 pe care le-a câştigat, deşi nu era favorită. "Dragi concetăţeni, în aceste zile, îmi amintesc de perioada alegerilor prezidenţiale din 2020, turul doi. A fost o puternică emoţie naţională şi personală.Ne-am mobilizat cu toţii, cu mic şi mare, acasă şi în diaspora. Nimeni nu credea că oamenii vor veni la vot în număr atât de mare. Mai multe sondaje ziceau că oponentul meu, un personaj controlat de Kremlin, va câştiga alegerile. Nimeni nu credea că vom reuşi să ridicăm un val pentru Moldova onestă, liberă, curajoasă. Dar am reuşit. Ne-am dorit să ne apropiem de UE, acolo unde e deja România şi am făcut paşi hotărâţi pe această cale", a transmis preşedintele Republicii Moldova.

Maia Sandu a afirmat că Republica Moldova a învăţat multe de la România

Maia Sandu a afirmat că Republica Moldova a învăţat multe de la România. "Ne-am dorit să ne rupem de şantajul rusesc şi am reuşit asta inclusiv cu ajutorul României, Ne dorim să trăim mai bine, să avem drumuri, salarii şi pensii ca în România. Şi muncim pentru asta. Atâtea am învăţat de la România, atâtea ne-a inspirat România. Acum România are nevoie de noi şi Europa are nevoie de noi în România. Noi, moldovenii, ştim cât valorează libertatea, siguranţa dorinţa de a face parte din familia europeană, iar aceia dintre noi care suntem şi cetăţeni români pot vota în acest sfârşit de săptămână pentru a proteja ceea ce a câştigat deja România, dar care e ameninţat acum", a afirmat Maia Sandu.

Ea i-a urat succes lui Nicuşor Dan în alegerile prezidenţiale. "Succes, Nicuşor Dan! Îţi admir decenţa, rezistenţa, respectul pentru adevăr. Nu e uşor în vremuri populiste, dar e cu atât mai important să facem ce trebuie pentru România şi pentru Republica Moldova.Succes, România, sora noastră bună? Contăm pe tine în Europa. Şi tu contează pe noi", a mai declarat Maia Sandu. Nicuşor Dan şi George Simion se cor confrunta, duminică, în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.

