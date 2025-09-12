Maia Sandu caută sprijin divin înainte de alegerile parlamentare de peste două săptămâni. Preşedinte Republicii Moldova a fost primită la Vatican de Papa Leon, căruia i-a dăruit un tablou înfățișând o mamă ținând în brațe un copil. Suveranul Pontif i-a spus Maiei Sandu că eforturile Moldovei de aderare la Uniunea Europeană sunt văzut şi auzite.

Sanctitatea Sa Leon al XIV-lea a primit-o vineri, în Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului, pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, anunţă Mediafax, care citează vaticannews.va.

După întrevederea cu Suveranul Pontif, şefa statului moldovean a avut o întâlnire cu cardinalul secretar de stat Pietro Parolin şi cu arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru Raporturile cu statele şi organizaţiile internaţionale.

Potrivit comunicatului transmis de Sala de Presă a Sfântului Scaun, discuţiile au fost cordiale şi s-a exprimat satisfacţia pentru relaţiile bilaterale pozitive, cu urarea de a fi consolidate pe viitor. Totodată, au fost abordate teme legate de pace şi securitate la nivel local, regional şi internaţional, cu o atenţie specială asupra evoluţiilor recente din Ucraina.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰