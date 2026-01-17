Mii de manifestanţi s-au adunat sâmbătă la Copenhaga, în Danemarca, pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a lua Groenlanda.

Manifestanţi purtând steaguri groenlandeze şi daneze au format o maree roşu-albă, culorile Groenlandei, informează AFP, citat de news.ro. Ei au scandat numele Groenlandei în groenlandeză, "Kalaallit Nunaat!" şi au afişat pancarte cu mesajul "Make America Go Away", o deturnare a sloganului "Make America Great Again" (MAGA).

"SUA au deja prea multă gheaţă" ("USA already has too much ice"), scria pe alte pancarte. Alte manifestaţii sunt prevăzute în această ţară scandinavă, la Aarhus (centru), Aalborg (nord) şi Odense (sud), la iniţiativa mai multor organizaţii groenlandeze.

"Danemarca nu poate apăra Groenlanda"

"Este important pentru mine să particip, pentru că este vorba în mod fundamental de dreptul poporului groenlandez la autodeterminare. Nu putem fi intimidaţi de un stat, de un aliat. Este o problemă de drept internaţional", a declarat Kirsten Hjoernholm, o angajată a ONG-ului Action Aid Danemark.

Organizatoriii Uagut - mişcarea cetăţenească "Don't touch Groenlanda” în inuită, o coaliţie de asociaţii locale grornlandeze - vor să profite de prezenţa unei delegaţii a Congresului Statelor Unite la Copenhaga pentru a-şi face auzită vocea. Donald Trump evocă, de la întoarcerea sa la putere, în urmă cu aproape un an, preluarea controlului acestei insule arctice uriaşe care face parte din Danemarca, o insulă strategică, dar puţin populată.

El a dat asigurări că o va dobândi "într-un fel sau altul", pentru a contracara, susţine el, o înaintare a Rusiei şi Chinei în Arctica. Vineri seara, consilierul său apropiat Stephen Miller a reafirmat poziţia americană cu privire la acest teritoriu. "Groenlanda este mare cât un sfert din America. Danemarca, cu tot respectul, este o ţară mică, cu o economie mică şi o armată mică. Ea nu poate apăra Groenlanda", a declarat el la Fox News.

La Copenhaga, 11 membri ai Congresului american şi-au afişat, din contră, susţinerea, în ultima zi a unei vizite în care s-au întâlnit cu premierul danez, Mette Frederiksen, şeful Guvernului gornlandez, Jens-Frederik Nielsen, şefi de întreprinderi şi reprezentanţi ai Parlamentului danez. Senatorul democrat Chris Coons, care conduce delegaţia, a salutat sâmbătă, în faţa presei, "225 de ani" de alianţă cu regatul Danemarcei. El a dat asigurări că "nu există o ameninţare imediată la adresa Groenlandei".

