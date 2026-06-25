"Mama a început să țipe. Nu se mai oprea". Copil de 3 ani, găsit mort în mașina părinților săi, în Franţa

Tragedie fără margini pentru o familie din Franţa. Un băiețel de 3 ani a fost găsit mort în mașina părinților săi, la Saint-Gratien. Micuţul s-ar fi urcat singur în vehicul.

Groază la Saint-Gratien, în Val-d’Oise - Franţa. Miercuri, în plină caniculă, un băiețel de 3 ani a fost găsit mort în mașina părinților săi, parcată pe aleea locuinței lor. Acesta s-ar fi urcat singur în vehicul.

Tragedia s-a produs spre sfârșitul după-amiezii, în condițiile în care temperaturile exterioare se apropiau de 40°C.

„Din primele date adunate, se pare că mama copilului dormea împreună cu cel de-al doilea copil al cuplului, în vârstă de 18 luni, în timp ce tatăl lucra într-o anexă aflată în grădină, după ce îi ceruse fiului său de 3 ani să doarmă și el în sufragerie. Copilul și-ar fi întrerupt somnul și, scăpând de sub supravegherea părinților, s-ar fi dus la vehiculul ale cărui portiere nu erau încuiate, în condițiile în care sistemul de siguranță pentru copii era activat. El s-ar fi închis înăuntru și ar fi rămas blocat în vehicul, înainte de a fi descoperit inconștient de părinții săi”, a declarat Guirec Le Bras, procurorul Republicii.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit primelor mărturii ale părinților, date în fața polițiștilor, ar fi trecut 45 de minute până când aceștia și-au descoperit băiețelul inconștient în mașină.

"Țipetele mamei au alertat un șofer de autobuz"

"Mama a început să țipe, iar strigătele ei au alertat un șofer de autobuz care se afla într-o stație, în fața casei. Șoferul a sărit peste poarta casei și a venit în ajutorul copilului, acordându-i primele manevre de resuscitare", a declarat Julien Bachard, primarul orașului Saint-Gratien.

Declarațiile au fost confirmate și de o vecină. "Au venit foarte mulți oameni, alertați de țipetele mamei. Nu se mai oprea, în timp ce șoferul de autobuz îi făcea copilului masaj cardiac împreună cu tatăl. Apoi mama ne-a cerut tuturor să ieșim din curte când au sosit echipajele de salvare".

Pompierii, alertați la ora 18:53, au intervenit rapid. La sosirea lor, micuțul se afla în stop cardiorespirator. În ciuda îngrijirilor acordate timp de mai multe minute, salvatorii nu au reușit să îi repornească inima. Decesul băiețelului a fost pronunțat la fața locului.

Anchetă deschisă pentru ucidere din culpă

Aflată în stare de șoc, mama copilului a fost preluată de echipajele de salvare și transportată la spitalul din Pontoise. Tatăl a fost dus la secţie pentru a fi audiat în cadrul unei anchete deschise pentru ucidere din culpă. "În acest cadru, trupul copilului a fost transportat la Institutul Medico-Legal din Garches, Yvelines, pentru investigații medico-legale, inclusiv o autopsie", a precizat procurorul, potrivit La Gazette.

"Ca un copil de această vârstă să moară în asemenea condiții... Este o tragedie cumplită, pentru el și pentru părinții săi", a spus Julien Bachard, care insistă asupra "precauțiilor care trebuie luate, în această perioadă de caniculă, pentru cei mici și pentru persoanele vârstnice."