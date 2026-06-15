Mănăstirea Lavra Kiev-Pecherska din Kiev a fost avariată în timpul unui atac aerian rus asupra capitalei Ucrainei, cel mai intens din ultimele două săptămâni. Moscova respinge acuzaţiile că ar fi lovit mănăstirea şi susţine că pagubele ar fi fost cauzate de o rachetă Patriot defectă.

Mănăstire UNESCO din Kiev, lovită în urma unui atac. Rusia: A fost lovită de o rachetă Patriot "expirată" - Captură foto X/ @MFA_Ukraine

Mănăstirea, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, a luat foc în noaptea de duminică spre luni, în cadrul celui mai intens atac aerian rus asupra capitalei ucrainene din ultimele două săptămâni. Moscova a declarat că atacul său a vizat şi a lovit facilităţi de producţie de drone, în timp ce Ucraina şi multe ţări occidentale au acuzat Rusia că a lovit mănăstirea, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

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Ministerul Apărării din Rusia a declarat că racheta Patriot care, potrivit acestuia, a avariat mănăstirea ar fi putut să se declanşeze accidental, deoarece ţările occidentale ar fi furnizat Kievului arme a căror durată de valabilitate expirase.

"Forţele armate ale Federaţiei Ruse nu planifică şi nu efectuează atacuri împotriva infrastructurii civile", a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat.

"Conform rapoartelor confirmate, complexul de clădiri de la Lavra Kiev-Pecherska a fost lovit de o rachetă din sistemul american de apărare aeriană Patriot. Un posibil motiv pentru funcţionarea defectuoasă a acestui sistem ar putea fi faptul că ţările occidentale au furnizat regimului de la Kiev rachete expirate", a afirmat acesta.