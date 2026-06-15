Premierul desemnat Adrian Veştea le-a transmis un mesaj colegilor din PNL, înaintea şedinţei extinse a Biroului Politic Naţional, în care a făcut apel la responsabilitate şi unitate într-un "moment de răscruce" pentru România. Liberalul a subliniat că partidul trebuie să îşi asume "acest moment dificil" şi a transmis că se bazează pe colegii săi să acţioneze "raţional" pentru a susţine formarea unui Guvern "stabil şi eficient".

Adrian Veştea cere sprijinul liberalilor: "Este responsabilitatea noastră să ne asumăm acest moment dificil" - captură Facebook

"Dragi colegi liberali, este responsabilitatea noastră, ca partid istoric, să ne asumăm acest moment dificil. Nu avem încotro, dacă vrem să readucem România pe un drum al echilibrului economic şi social. Suntem într-un moment de răscruce, în care trebuie să ne păstrăm identitatea. Noi, toţi cei care suntem astăzi parte din PNL, cel mai vechi partid din România - primari, preşedinţi de consilii judeţene, preşedinţi de organizaţii, deputaţi, senatori, consilieri locali şi judeţeni - trebuie să facem ceea ce este necesar pentru ţară", a scris pe Facebook premierul desemnat Adrian Veştea.

Acesta a invocat experienţa sa de peste 30 de ani în PNL şi în administraţie.

"Nu m-am ascuns în spatele unor liste, ci am candidat uninominal. Experienţa vastă din administraţie ar trebui să înlăture orice urmă de îndoială în ceea ce mă priveşte", a mai transmis liberalul.

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Acesta susţine că "România are nevoie de un Guvern stabil şi eficient, care să ducă mai departe reformele, să implementeze programele asumate prin PNRR şi să continue investiţiile".

Premierul desemnat anunţă că se bazează pe colegii săi că "vor acţiona raţional" şi că vor "lucra împreună pentru acelaşi scop".

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Biroul Politic Naţional al PNL a fost convocat pentru luni, la ora 17.00, dar în format extins, urmând să participe şi persoane care nu fac în mod normal parte din BPN. Şedinţa va avea loc în sala grupului PNL din Camera Deputaţilor.

Şedinţa a fost convocată după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veştea să propună Guvernul, fără ca PNL să fie consultat.