Marco Rubio anunţă că SUA şi Iran continuă discuţiile pentru un acord de pace, în ciuda atacurilor americane

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat marţi că un acord cu Iranul este încă posibil, în ciuda noilor atacuri americane care pun sub semnul întrebării fragilul armistiţiu.

de Redactia Observator

la 26.05.2026 , 06:52
"Astăzi au avut loc unele discuţii în Qatar, aşa că vom vedea dacă putem face progrese. Cred că se discută mult despre formulările specifice din documentul iniţial, aşa că va dura câteva zile", a declarat Rubio reporterilor din Jaipur, în timpul unei vizite oficiale în India.

"Preşedintele şi-a exprimat dorinţa de a încheia acordul. Fie va încheia un acord bun, fie nu va încheia niciun acord", a spus el.

Armata SUA afirmă că a efectuat atacuri de "autoapărare" în Iran, inclusiv asupra unor baze de lansare a rachetelor

Forţele americane au atacat luni baze de rachete din sudul Iranului şi ambarcaţiuni care încercau să amplaseze mine, a declarat Comandamentul Central al SUA, în timp ce negociatorii iranieni de rang înalt au sosit la Doha pentru discuţii menite să pună capăt războiului.

"Forţele americane au efectuat astăzi lovituri de autoapărare în sudul Iranului pentru a ne proteja trupele de ameninţările reprezentate de forţele iraniene", a declarat Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, într-un comunicat.

Acesta nu a oferit detalii despre atacuri şi a spus doar că ţintele includeau baze de lansare a rachetelor şi ambarcaţiuni care încercau să "plaseze mine".

