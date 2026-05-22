Rubio atacă dur aliaţii europeni: Refuză să facă orice. De ce este NATO bun pentru America?

Secretarul de stat american Marco Rubio a criticat din nou lipsa de acțiune a aliaților din NATO înainte de a participa la reuniunea miniștrilor de Externe ai alianţei care are loc azi în Suedia. Potrivit AP, șeful diplomației americane va încerca din nou să calmeze temerile aliaților europeni privind intențiile lui Trump față de NATO și reducerile de trupe americane din Europa.

Marco Rubio participă azi la reuniunea miniştrilor de Externe ai NATO, care are loc în Suedia. Tot azi, oficiali ai Pentagonului urmează să prezinte, la sediul NATO de la Bruxelles, planurile privind angajamentul armatei americane față de apărarea europeană, relatează Associated Press.

Discuţiile diplomaţilor de la Helsingborg reprezintă o pregătire pentru viitorul summit al Alianţei de la Ankara, din luna iulie. Întâlnirea vine într-un moment în care nu este clar cum va evolua războiul cu Iranul, iar negocierile americane pentru oprirea războiului dintre Rusia și Ucraina sunt blocate și nu se știe dacă vor fi reluate.

În plus, în Europa mocnesc încă nemulțumiri față de Donald Trump din cauza criticilor sale la adresa aliaților NATO și a interesului său de a prelua Groenlanda. AP aminteşte că Marco Rubio a fost însărcinat de mai multe ori de administraţia Trump să calmeze tensiunile la astfel de întâlniri, în ciuda declaraţiilor publice.

Confuzie privind reducerea trupelor americane din Europa

La plecarea spre Suedia, Rubio a evitat să discute despre noi modificări ale prezenţei militare americane în Europa, inclusiv o posibilă reducere a numărului de trupe pe care SUA le-ar aloca în cadrul "NATO Force Model", care este planul de contingenţă pentru apărarea Europei în cazul unor ameninţări serioase de securitate.

Administraţia Trump anunţase că a anulat desfăşurarea a mii de militari americani în Polonia şi Germania, însă liderul de la Casa Albă a scris joi pe reţelele sociale că "Statele Unite vor trimite alţi 5.000 de soldaţi în Polonia".

Nu era clar dacă asta înseamnă că brigada a cărei deplasare în Polonia fusese oprită îşi va relua misiunea, dacă vor fi trimişi militari suplimentari peste rotaţia deja planificată sau dacă reducerea trupelor americane din Europa va continua, dar dintr-o altă ţară. Pentagonul nu a clarificat şi le-a transmis jurnaliştilor să ceară lămuriri de la Casa Albă.

Întrebat la plecarea spre Suedia dacă SUA vor anunţa săptămâna aceasta că îşi vor reduce contribuţia la modelul de forţe al NATO, Rubio a transmis că nu poate anunţa el acest lucru. "Asta este o decizie pe care ar anunţa-o preşedintele sau Departamentul Apărării. Aceasta este o reuniune a miniştrilor de Externe. Vom discuta unele dintre aceste subiecte".

Rubio: De ce este NATO bun pentru America?

Înainte de a decola din Miami, Rubio a repetat că Trump şi alţi membri ai administraţiei, inclusiv el, sunt "foarte dezamăgiţi" de NATO, în special din cauza reacţiei alianţei la războiul cu Iranul. Rubio a spus că este un "susţinător puternic" al alianţei transatlantice şi că o consideră importantă. Totuşi, a reluat criticile potrivit cărora unii aliaţi NATO, în special Spania, au refuzat să permită accesul la baze americane.

"Nu cred că este un şoc pentru cineva faptul că Statele Unite, şi în special preşedintele, sunt foarte dezamăgite de NATO în acest moment şi de ceea ce a însemnat alianţa. Trebuie să înţelegeţi că am fost un susţinător puternic al NATO pe tot parcursul carierei mele. Am apărat alianţa. Cred că este importantă. Am crezut mereu că este importantă.

Dar principalul lucru pe care îl spuneam oamenilor era de ce NATO este bun pentru America, pentru că aceasta este întrebarea. Ori de câte ori intri într-o alianţă, prima întrebare trebuie să fie: de ce este asta bun pentru America?

Ştiu de ce NATO este bun pentru Europa, dar de ce este NATO bun pentru America? Pentru că ne oferă baze în regiune care ne permit să proiectăm putere în cazul unei crize în Orientul Mijlociu sau în altă parte.

Aşa că, atunci când acesta este principalul motiv pentru care eşti în NATO, iar ţări precum Spania ne refuză folosirea acestor baze, atunci de ce mai eşti în NATO? Este o întrebare foarte legitimă", le-a spus Rubio jurnaliştilor la Miami, înainte de a urca în avion.

Totuşi, oficialul american a transmis că unele ţări din NATO au ajutat foarte mult SUA, fără a detalia. "Acum, ca să fim corecţi, alte ţări din NATO ne-au ajutat foarte mult, dar trebuie să discutăm despre asta. Problema trebuie abordată".

Rubio a mai remarcat că aproape toţi aliaţii NATO sunt de acord că Iranul nu trebuie lăsat să dezvolte arme nucleare, însă puţini sau chiar niciunul nu au făcut un pas înainte atunci când Trump a spus că va lua măsuri pentru a împiedica acest lucru.

"Nu le cere să trimită trupe. Nu le cere să trimită avioane de luptă. Dar refuză să facă orice, iar cred că preşedintele se uită la asta şi spune: "Staţi puţin". Am fost foarte supăraţi din cauza asta. Preşedintele a spus foarte clar acest lucru", a completat el.

Reacţia NATO la reducerea trupelor SUA din Europa

Oficialii NATO au încercat să reducă importanţa schimbărilor privind trupele americane din Europa, spunând că erau planificate de mult timp şi nu reprezintă o surpriză. Totuşi, anunţurile făcute de americani i-au luat prin surprindere pe unii aliaţi şi au venit în ciuda promisiunilor făcute de SUA de a coordona mişcările militare pentru a evita apariţia unor goluri de securitate.

Şi aparenta schimbare de poziţie a lui Trump privind Polonia a fost primită tot ca o surpriză.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că aliaţii SUA ştiu de un an că administraţia Trump intenţionează să retragă o parte din trupele americane din Europa şi că Washingtonul se aşteaptă "pe bună dreptate" ca Europa şi Canada să îşi asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea NATO şi, în special, a părţii europene a alianţei.

Rutte a spus că SUA "vor rămâne implicate", dar că, în timp, ar putea redirecţiona resurse către alte regiuni ale lumii. Generalul american Alexus Grynkewich, comandantul forţelor SUA şi NATO din Europa, a declarat în această săptămână că securitatea Europei nu va fi compromisă, însă i-a avertizat pe aliaţi să se aştepte la noi reduceri de trupe în anii următori.

Administraţia Trump a avertizat de mai multe ori că Europa va trebui să îşi asume pe viitor mai mult responsabilitatea pentru propria apărare, inclusiv pentru cea a Ucrainei.

Georgiana Dulgheru

