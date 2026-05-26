Armata SUA a efectuat luni "atacuri de autoapărare" care au vizat baze de lansare a rachetelor şi ambarcaţiuni iraniene din zona Strâmtorii Ormuz, în contextul unui armistiţiu între cele două ţări şi al negocierilor în curs pentru încetarea războiului, a anunţat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), relatează CNN.

"Forţele americane au efectuat astăzi (luni - n.r.) lovituri de autoapărare în sudul Iranului pentru a ne proteja trupele de ameninţările reprezentate de forţele iraniene", a declarat pentru CNN purtătorul de cuvânt al CENTCOM, Timothy Hawkins, care a fost întrebat despre exploziile raportate ceva mai devreme de partea iraniană în jurul Strâmtorii Ormuz.

"Ţintele au inclus baze de lansare a rachetelor şi ambarcaţiuni iraniene care încercau să amplaseze mine. Comandamentul Central al SUA continuă să ne apere forţele, manifestând în acelaşi timp reţinere pe durata armistiţiului în curs", a punctat purtătorul de cuvânt al CENTCOM.

Trei explozii au fost auzite în oraşul portuar Bandar Abbas, au declarat Gărzile Revoluţei Islamice din Iran (IRGC) într-un scurt comunicat transmis marţi dimineaţă, ora locală, citând „surse”, însă nu a existat o confirmare oficială imediată a cauzei exploziilor.

Într-un comunicat ulterior, IRGC a afirmat că s-a auzit sunetul unei explozii în apropierea aeroportului din Bandar Abbas. Sistemul de apărare aeriană al Iranului din Bandar Abbas "a fost activat pentru a contracara ţintele ostile", a adăugat IRGC.

Agenţia oficală de ştiri a Iranului, Islamic Republic News Agency (IRNA), a relatat, de asemenea, că "sunetul mai multor explozii consecutive s-a auzit în jurul miezului nopţii în oraşul Bandar Abbas, cauza acestora nefiind încă anunţată de surse oficiale".

Agenţia de ştiri semi-oficială a Iranului, Fars, citând martori, a declarat că zgomote similare au fost raportate şi în Golful Persic, în apropierea localităţilor Sirik şi Jask.

Anterior, forţele armate iraniene au declarat că au distrus o dronă ostilă în zona Golfului Persic.

Oraşul Bandar Abbas, în sudul Iranului, locul unde se află o bază navală şi aeriană iraniană cheie, este situat strategic de-a lungul Strâmtorii Ormuz.

Forţele americane şi iraniene au mai avut schimburi de focuri în timpul armistiţiului declarat la 8 aprilie. La începutul lunii mai, forţele americane au vizat instalaţii militare iraniene responsabile de lansarea unei serii de atacuri „neprovocate” cu rachete, drone şi ambarcaţiuni mici împotriva navelor de război americane care tranzitau strâmtoarea.

Preşedintele Donald Trump a autorizat anterior forţele americane să răspundă la provocările iraniene din jurul acestei căi navigabile esenţiale.

