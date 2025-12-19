Secretarul de Stat Marco Rubio a anunţat, vineri seară, că Statele Unite nu văd un final al conflictului din Ucraina prea curând.

Marco Rubio: "Încercăm să ne dăm seama ce poate accepta Ucraina şi ce poate accepta Rusia. Nu vedem finalul"

Oficialul american a declarat că preşedintele Donald Trump şi mulţi alţi oameni din conducerea SUA s-au implicat în negocierile pentru pacea din Ucraina, dar că "niciuna dintre părţi nu dă semne că ar vrea să capituleze, deci o înţelegere negociată oferă oportunitatea de a încheia acest război".

În urmă cu câteva zile, preşedintele american declarat că pacea în Ucraina este mai aproape ca oricând, după ultima rundă de negocieri pe axa Washington - Kiev.

Tratatul nu este, însă, gata să fie semnat. Americanii cer Ucrainei să cedeze Rusiei un teritoriu delicat, iar Moscova refuză un armistiţiu de Crăciun.

Noua versiune a acordului de pace a fost discutată în Berlin de Ucraina, Statele Unite şi lideri din Europa. Kievul ar păstra o armată de 800.000 de soldaţi, iar trupe formate din militari din 10 ţări ar interveni în cazul în care Rusia va ataca din nou.

Punctul nevralgic rămâne problema teritoriilor. Americanii cer retragerea Ucrainei dintr-un teritoriu care o protejează de încă o invazie. Volodimir Zelenski refuză, dar Donald Trump îi transmite că oferta este valabilă doar câteva zile.

Negocierile au fost urmărite şi de preşedinţii şi premierii care au participat la Summitul Statelor Uniunii Europene de pe Flancul de Est, desfăşurat la Helsinki. Liderii au cerut Alianţei Nord Atlantice să facă o prioritate din apărarea regiunii.

Pe front, dronele Rusiei au lovit mai multe blocuri din Zaporojie şi au incendiat un depozit la Odesa. Atacul a avut loc la o zi după ce Ucraina a distrus pentru prima oară cu drone subacvatice un submarin rusesc. Iar purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a ameninţat că Moscova că nu va opri bombardamentele nici de sărbători.

