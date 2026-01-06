Trump i-a cerut lui Rubio să conducă schimbarea de regim în Venezuela, după capturarea lui Maduro

Statele Unite urmăresc să se implice direct în conducerea Venezuelei pe perioada schimbării de regim, iar secretarul de Stat Marco Rubio ar fi unul dintre principalii coordonatori ai acestei inițiative, scrie The Washington Post . Preşedintele Trump i-ar fi cerut lui Rubio să conducă implementarea reformeor politice şi economice în Caracas, potrivit Bloomberg .

Trump a cerut ca Rubio, "sub ghidarea şi coordonarea atentă a preşedintelui, să fie liderul acestui proces", a declarat Stephen Miller, consilier la Casa Albă. Secretarul de stat va conduce o echipă care include oficiali care se ocupă de energie, finanțe şi politică militară. "Este o echipă mare, toată lumea lucrează foarte bine împreună", a adăugat oficialul american.

Casa Albă a oferit puține detalii despre cum intenționează exact să administreze Venezuela după operaţiunea "Absolute Resolve" pentru capturarea lui Maduro, care luni a pledat nevinovat în fața acuzațiilor de narco-terorism aduse de SUA.

Între timp, Trump a spus doar că SUA ar urma să "conducă" țara până la organizarea unor noi alegeri şi că mari producători de petrol sunt pregătiți să investească miliarde de dolari pentru a valorifica rezervele de țiței ale Venezuelei. Preşedintele a sugerat, într-un interviu pentru NBC News, că administrația ar putea subvenționa eforturile companiilor energetice pentru reconstrucția industriei petroliere venezuelene. Totuşi, atât reformele economice, cât şi cele politice în Venezuela ar putea fi extrem de complicate, lăsând multe întrebări fără răspuns.

Rubio, deocamdată, a evitat să răspundă acestor întrebări, sugerând că SUA va încerca să influențeze guvernul rămas prin presiuni economice şi amenințarea unor acțiuni militare suplimentare. Trump şi Miller au declarat că Delcy Rodríguez, fostă vicepreşedintă a lui Maduro şi care a fost învestită luni ca succesoare, cooperează cu eforturile lor, deşi a criticat public capturarea lui Maduro."Poporul Venezuelei va deveni mai bogat ca niciodată, iar, bineînțeles, SUA vor beneficia masiv, atât economic, cât şi în domeniul securității şi cooperării militare", a spus Miller.

Pe lângă Rubio şi Miller, secretarul apărării Pete Hegseth şi vicepreşedintele JD Vance vor avea roluri importante în eforturile SUA în Venezuela, a spus Trump. "Este un grup complet. Toți au expertiză diferită", a explicat preşedintele american. Când a fost întrebat cine conduce în cele din urmă operațiunea, Trump a indicat spre sine.

