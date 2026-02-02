Oana Țoiu, invitată la Washington de Marco Rubio la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu va participa în data de 4 februarie 2026 la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington, la invitația secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio.

Vizita are loc într-un context internațional marcat de competiția strategică pentru accesul la resursele critice și de eforturile de consolidare a cooperării transatlantice în domeniul securității economice.

Delegația României, condusă de ministrul de externe, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington D.C. Summitul are ca obiectiv principal întărirea cooperării internaționale pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure, reziliente și diversificate, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul parteneriatului UE-SUA.

În cadrul reuniunii va fi abordată o perspectivă strategică asupra domeniului mineralelor critice, cu accent pe identificarea de soluții comune pentru reducerea vulnerabilităților și stimularea investițiilor. Totodată, pe parcursul anului urmează să fie discutate propuneri concrete de parteneriate comerciale, în baza unui grup de lucru tehnic la nivelul Guvernului României, care va avea ca scop facilitarea investițiilor strategice în acest sector esențial.

Consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic România-SUA, precum și dezvoltarea oportunităților pentru investiții comune reprezintă obiective-cheie ale Guvernului României în 2026. Autoritățile române urmăresc, totodată, creșterea poziționării României ca actor european relevant în eforturile de asigurare a autonomiei strategice în domeniul mineralelor rare și critice, considerate vitale pentru tranziția energetică, industriile de vârf și securitatea economică.

Din delegația României fac parte șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, și consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete.

