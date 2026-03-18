Marea Britanie urmează să cumpere rachete suplimentare pentru forţele sale militare din Orientul Mijlociu

Regatul Unit urmează să cumpere rachete suplimentare pentru forțele sale militare din Orientul Mijlociu în cadrul eforturilor de sprijinire a statelor din Golful Persic atacate de Iran, anunță miercuri guvernul de la Londra.

Baza militară britanică Akrotiri din Cipru a fost lovită de o dronă iraniană pe 1 martie, transmit Reuters şi DPA, citate de Agerpres.

Londra, ce are o prezenţă militară şi în Bahrein, Emiratele Arabe Unite şi în alte ţări din Golf, a precizat că va comanda un număr suplimentar de rachete uşoare multirol, fabricate de grupul Thales la Belfast, pentru forţele britanice din regiune, dar şi pentru armatele ţărilor partenere, acestea din urmă urmând să beneficieze de pregătire în Regatul Unit.

Rachetele uşoare multirol s-au dovedit deja ''extrem de capabile'' pentru apărare aeriană în regiune, a precizat ministerul citat.

Articolul continuă după reclamă

Ministerul Apărării britanic a confirmat planurile de sporire a stocului de arme ghidate cu laser Martlet, ce au fost folosite în ultimele săptămâni pentru a doborî drone.

Ambasadori şi ataşaţi militari ai Arabiei Saudite, Kuweitului, Bahreinului, Qatarului, Emiratelor Arabe Unite, Irakului şi Iordaniei au participat miercuri la o întâlnire cu Luke Pollard, responsabil cu dotarea forţelor armate în cadrul Ministerului Apărării britanic.

Tot miercuri, reprezentanţi ai guvernului britanic s-au întâlnit cu cei ai industriei apărării, printre care ai grupurilor Thales, BAE Systems şi Leonardo UK, pentru a discuta despre situaţia strategică din Orientul Mijlociu, răspunsul guvernului britanic la conflictul din regiune şi noul sprijin pentru ţările partenere atacate de Iran.

Daniela Ciucă Like

Întrebarea zilei Credeți că statul va găsi o soluție de a reduce prețul carburanților? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰