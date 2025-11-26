Mark Rutte: Rusia nu are dreptul să blocheze aderarea Ucrainei la NATO. Drumul Kievului este ireversibil

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia nu are drept de veto în ceea ce priveşte aderarea Ucrainei la Alianţă şi că doar statele membre pot lua astfel de decizii, scrie Pravda. Declaraţiile intervin pe fondul unei serii de negocieri între oficialii americani, ucraineni și europeni cu privire la un plan de pace în Ucraina, prezentat săptămâna trecută de administrația președintelui american Donald Trump.

Într-un comentariu legat de insistenţele Rusiei că aderarea Ucrainei la Alianţă este inacceptabilă, Mark Rutte a declarat că "Rusia nu are niciun cuvânt de spus și niciun drept de veto în ceea ce privește cine poate deveni membru al NATO", citează Pravda.

"Dar în cadrul Alianței, aderarea necesită unanimitate. La summitul de la Washington am decis că drumul Ucrainei spre NATO este ireversibil. Cu toate acestea, mai mulți aliați, inclusiv Statele Unite, au declarat că, în prezent, se opun aderării Ucrainei" a mai spus Mark Rutte.

Rutte a mai spus că, în contextul "planului de pace" propus de Trump, Ucraina are nevoie de "garanții de securitate suficient de fiabile" pentru a se asigura că Rusia nu va mai încerca niciodată să o atace, în cazul în care aderarea la NATO "nu este o opțiune".

Unul dintre punctele "planului de pace" promovat de Donald Trump prevedea stabilirea imposibilității ca Ucraina să adere la NATO. Potrivit relatărilor din presă, subiectul aderării Ucrainei la Alianță rămâne în continuare un subiect de discuție între Kiev și Washington.

