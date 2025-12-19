Putin îl ironizează pe şeful NATO: "Știi să citești? Vezi Strategia SUA; Rusia nu e nici țintă, nici inamic"

Vladimir Putin l-a atacat vineri pe Mark Rutte în timpul conferinței sale de final de an, un eveniment atent pus în scenă, transmis în direct la televiziune. Referindu-se la avertismentul secretarului general al NATO de săptămâna trecută, prin care Europa era îndemnată să se pregătească de un mare război cu Rusia, președintele rus a numit declarația acestuia "agresivă" şi l-a trimis "dacă știe să citească" să consulte Strategia de Securitate a SUA, "în care Rusia nu este prezentată nici ca țintă, nici ca inamic".

Președintele rus Vladimir Putin a declarat în cadrulu conferinţei maraton de 4 ore şi jumătate că îl cunoaște bine pe secretarul general al NATO, Mark Rutte. L-a descris ca fiind "un om inteligent, sistematic și eficient". Totuși, referindu-se la declarațiile lui Rutte că statele NATO trebuie să se pregătească pentru un război mare cu Rusia, președintele rus l-a ironizat.

"Aș vrea să te întreb: știi măcar să citești? Citește noua Strategie de Securitate Națională a SUA. În noua strategie, Rusia nu este numită nici inamic, nici țintă... și totuși secretarul general al NATO se pregătește de război cu noi. Ce e asta? Știi să citești? De ce îndrepți NATO spre un război cu Rusia, dacă SUA, creatorul NATO şi principalul sponsor, nu ne consideră un inamic?" a întrebat retoric Putin.

Ce a declarat Mark Rutte

Pe 11 decembrie 2025, secretarul general al NATO a spus că "suntem următoarea țintă a Rusiei?". Rutte le-a cerut aliaților să‑și crească rapid cheltuielile și producția pentru apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia, care ar putea fi "de amploarea războiului pe care l‑au îndurat bunicii și străbunicii noștri".

"Suntem următoarea țintă a Rusiei. Mă tem că prea mulți sunt mulțumiți de sine. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este. Momentul pentru acțiune este acum. Conflictul este la ușa noastră. Rusia a readus războiul în Europa. Și trebuie să fim pregătiți", a adăugat el. Rutte a avertizat că Rusia ar putea fi gata să folosească forța militară împotriva NATO până în 2030 și a insistat că, fără sprijinul Chinei, Rusia nu ar putea continua să poarte război.

Rutte l‑a ironizat însă pe Putin, despre care a spus că următorul său slogan electoral ar trebui să fie "Să redăm slăbiciunea Rusiei". Președintele Donald Trump este singurul care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor, a susținut secretarul general al NATO. "Trebuie să întărim Ucraina, ca să‑l putem stopa pe Putin", a transmis el, declarându‑se totodată convins că SUA și Europa sunt pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește Ucraina.

Ce prevede noua Strategie de Securitate Națională a SUA

Capitalele europene au reacționat cu îngrijorare la începutul lunii decembrie când SUA au prezentat noua Strategie de Securitate Națională. Documentul este radical diferit de cele ale administrațiilor anterioare și îl plasează clar pe Trump împotriva curentului dominant din politica europeană, marcând o ruptură ideologică și strategică între SUA și UE. Trump promite că va susține forțe politice care se opun politicilor UE privind migrația și alte teme sensibile.

Strategia administrației Trump a stârnit controverse în întreaga Europă, criticând politica guvernelor europene. În schimb, Moscova a lăudat Washingtonul, afirmând că strategia americană se aliniază în mare măsură cu viziunea Rusiei.

