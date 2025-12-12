Şeful NATO: "Trebuie să fim pregătiți pentru război. Acum este momentul pentru acţiune"

Șeful NATO Mark Rutte a cerut țărilor membre să facă mai mult pentru a se pregăti pentru posibilitatea unui război la scară largă, avertizând că Rusia ar putea fi pregătită să atace alianța în termen de cinci ani.

"Suntem următoarea țintă a Rusiei. Și suntem deja în pericol", a spus Rutte joi în timpul unui discurs la Berlin, conform POLITICO. "Rusia a adus războiul înapoi în Europa și trebuie să fim pregătiți pentru amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri".

Deși a salutat decizia membrilor NATO de a crește cheltuielile militare globale la 5% din produsul intern brut anual până în 2035, Rutte a susținut că trebuie făcut mai mult, spunând că membrii alianței trebuie să treacă la o "mentalitate de război”.

"Nu este momentul pentru să ne felicităm singuri", a spus Rutte. "Mă tem că prea mulți sunt prea mulțumiți şi liniştiţi. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este. Acum este momentul pentru acţiune."

Rutte a avertizat că Rusia ar putea fi suficient de puternică pentru a ataca teritoriul NATO mai devreme decât cred mulți.

"Propria apărare a NATO poate rezista pentru moment, dar cu economia sa dedicată războiului, Rusia ar putea fi pregătită să folosească forța militară împotriva NATO în termen de cinci ani", a spus el.

Rutte și-a subliniat pledoaria pentru urgență susținând că președintele rus Vladimir Putin a manifestat deja dorința de a sacrifica viețile soldaților ruși în număr mare, susținând că peste un milion de soldați ruși au fost uciși de când Kremlinul și-a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

