Masacru în Kramatorsk. Ruşii au lovit două autobuze cu oameni: 33 de morţi şi 18 răniţi

Masacru la Kramatorsk, oraș ucrainean aflat pe linia frontului. Rusia a atacat două autobuze pline cu pasageri, folosind o bombă ghidată cu planare. Potrivit unui bilanț actualizat al autorităților de la Kiev, 33 de persoane au murit și 18 au fost rănite.

33 de morți și 18 răniți într-un atac rusesc asupra unor autobuze de pasageri în Kramatorsk, regiunea Donețk - Profimedia

Nouă zi sângeroasă în războiul din Ucraina, care a ajuns în ziua cu numărul 1688. Rusia a lovit două autobuze cu pasageri şi un imobil din orașul Kramatorsk. Asta după ce ieri loviturile rusești au făcut 30 de morți, dintre care 22 într-un bloc din orașul Prîlukî, distrus de o rachetă.

Ruşii au lovit de autobuze cu oameni

În jurul orei 10 dimineața, o bombă ghidată cu planare a lovit un autobuz și a afectat un altul care circula pe aceeași stradă din Kramatorsk, oraș-cheie pe frontul ucrainean. A fost afectată şi o clădire. Bilanțul actualizat este negru: cel puțin 33 de morți și 18 răniți.

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Arma folosită de ruși este o veche bombă de aviație, modernizată însă cu aripi și sisteme de ghidare. Noile variante au motoare cu reacție și o rază de acțiune de până la 200 de km. Asta le permite avioanelor rusești să lanseze atacuri fără să se apropie foarte mult de apărarea antiaeriană ucraineană.

Oficialii ucraineni acuză Moscova că a vizat intenţionat un autobuz cu pasageri pentru a ucide cât mai mulți civili. Parchetul regional din Donețk a anunțat deschiderea unei anchete preliminare pentru "crimă de război".

Autoritățile ucrainene au publicat imagini în care apar un autobuz cuprins de flăcări și mai multe cadavre întinse pe pământ.

Kramatorsk și orașul vecin Sloviansk fac parte din așa-numita centură de fortărețe pe care Rusia tot încearcă să o cucerească.

În ultimele săptămâni, numărul de atacuri rusești în întreaga țară a crescut dramatic, iar odată cu el și numărul victimelor civile.

Doar până în luna august a acestui an, numărul civililor uciși în Ucraina l-a depășit pe cel înregistrat tot anul trecut.

Unde este Kramatorsk şi de ce este important oraşul

Amintim că Donbasul este alcătuit din două regiuni, Lugansk și Donețk. Dacă aproape toată regiunea Lugansk se află sub control rusesc, în jur de 20% din Donețk se află în continuare sub controlul Ucrainei.

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski avertizase în această săptămână că rușii pregătesc un atac de amploare.

Situat în vestul regiunii Donețk, Kramatorsk a funcționat ca un centru logistic și de aprovizionare pentru armata ucraineană.

Până în acest an era la o distanță relativ sigură de front, dar, pe măsură ce rușii s-au apropiat de el, a ajuns să fie atacat zilnic.

Potrivit unor analişti militari, armata rusă este la 10 km de oraş, dar grupuri de infiltrare au ajuns la mai puțin de 2 km de primele locuințe

Armata ucraineană desfășoară de mai multe săptămâni acțiuni de contraofensivă în acest sector al frontului și susține că a recucerit mai mulți kilometri pătrați de teritoriu.