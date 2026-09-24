Zelenski, întrebat dacă se duce la Moscova: "Pe rachetă"

Volodimir Zelenski a fost întrebat de jurnaliștii ruși, la New York, dacă va merge la Moscova pentru negocieri cu Vladimir Putin. Răspunsul președintelui ucrainean a fost scurt și ironic: "Pe rachetă".

Replica a venit după ce Putin i-a propus președintelui ucrainean să meargă la Moscova pentru negocieri. Zelenski a respins până acum această variantă și a cerut ca o eventuală întâlnire cu Putin să aibă loc într-un loc neutru.

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Reacţia Kremlinului

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că Moscova nu consideră că Zelenski a exclus o eventuală vizită în capitala Rusiei. "Zelenski nu a exclus o vizită la Moscova. Nu am auzit nimic în acest sens", a spus Peskov, scrie Kyiv Independent.

Zelenski și Putin s-au întâlnit ultima dată față în față în decembrie 2019, la Paris, în cadrul negocierilor din formatul Normandia, mediate de Franța și Germania. Cei doi nu au mai avut discuții directe de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

Ucraina a încercat în repetate rânduri să organizeze o întâlnire între cei doi lideri. În mai 2025, Zelenski l-a invitat pe Putin la Istanbul pentru negocieri și a propus inclusiv o întâlnire în trei, alături de președintele american Donald Trump. Putin nu a participat și a trimis, în schimb, o delegație condusă de consilierul prezidențial Vladimir Medinski.

Trump l-a invitat pe Putin la summitul G20

După întâlnirea cu Putin din Alaska, din august 2025, Trump a declarat că încearcă să-i aducă la aceeași masă pe Putin și Zelenski. Ulterior, președintele american a spus că liderul rus evită o întâlnire cu Zelenski pentru că "nu îl place".

Trump l-a invitat pe omologul său rus Vladimir Putin la un summit G20, în decembrie, în Statele Unite, în contextul în care Washingtonul întâmpină dificultăţi să convingă Rusia şi Ucraina să pună capăt războiului, anunţă miercuri secretarul de Stat american Marco Rubio.

Moscova nu a răspuns imediat invitaţiei. Însă ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a avertizat că Rusia "nu va face pauză" în războiul din Ucraina, la Consiliul de Securitate al ONU. "O frază care rezumă totul", i-a replicat omologul său ucrainean Andrii Sîbiga.