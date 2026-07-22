O româncă în vârstă de 36 de ani a fost găsită moartă în apartamentul în care locuia, în orașul Torino, Italia. Descoperirea a fost făcută luni seară, după ce femeia nu s-a mai prezentat de mai multe zile la familia pentru care lucra ca îngrijitoare, relatează presa italiană.

Româncă de 36 de ani, găsită fără viaţă în Torino. Daniela, badantă la o familie, dispăruse de mai multe zile - Sursa: Profimedia

Potrivit Torino Today, victima, identificată de autorități drept Daniela Florea, locuia într-un apartament de la etajul al treilea al unui imobil din Torino. Alarma a fost dată de un prieten, îngrijorat că nu mai reușea să ia legătura cu ea și că aceasta lipsea de la serviciu.

Alarma, dată de un prieten, îngrijorat că Daniela lipsea de la serviciu

Pentru a intra în locuință, pompierii au fost nevoiți să spargă ușa. În interior au descoperit trupul femeii, aflat într-o stare avansată de descompunere.

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La fața locului au intervenit echipaje ale poliției și medicul legist. Deocamdată, cauza decesului nu este cunoscută. Procurorul de caz a dispus efectuarea unei autopsii, care va stabili împrejurările în care a murit românca.

Polițiștii criminaliști au efectuat cercetarea la fața locului, iar ancheta a fost preluată de investigatorii brigăzii mobile din Torino.

Vecinii spun că abia o cunoșteau

Deși din apartament provenea un miros puternic, vecinii spun că nu și-au dat seama că femeia murise.

"Nu o cunoșteam pe această femeie. Știu că locuia aici de aproximativ un an. Din când în când am văzut un copil, poate fiul ei. Uneori venea și mama ei. Am văzut o singură dată și un câine mic, alb", a declarat una dintre vecine.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact când a survenit decesul și dacă există indicii care să arate că femeia a fost victima unei infracțiuni. Până la finalizarea autopsiei, toate ipotezele rămân deschise.