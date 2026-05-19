Medic american infectat cu Ebola în Congo, după ce SUA au introdus restricții legate de focar

Un cetățean american a fost infectat cu virusul Ebola în Republica Democrată Congo, în contextul în care Statele Unite au început să limiteze accesul persoanelor din regiunea afectată, pe fondul unui nou focar al bolii care a provocat deja peste 100 de decese.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) a confirmat luni că un american aflat în Republica Democrată Congo a fost testat pozitiv pentru Ebola. Deși autoritățile americane nu au făcut public numele persoanei infectate, organizația umanitară Serge a transmis că este vorba despre medicul misionar creștin dr. Peter Stafford, care ar fi prezentat simptome specifice virusului, relatează CNN.

Soția acestuia, dr. Rebekah Stafford, și un alt medic care lucrau în aceeași zonă sunt monitorizați medical, însă nu prezintă simptome. De asemenea, cei patru copii ai cuplului se află sub supraveghere.

Organizația internațională Serge a precizat într-un comunicat că dr. Peter Stafford a fost diagnosticat cu varianta Bundibugyo a virusului Ebola, în orașul Bunia din estul Republicii Democrate Congo.

Duminică, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat epidemia de Ebola "urgență de sănătate publică de interes internațional", avertizând că evoluția cazurilor și rata ridicată de infectare pot indica un focar mult mai extins decât cel confirmat oficial în prezent.

Directorul Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), dr. Jean Kaseya, a declarat că situația este extrem de gravă.

"În prezent avem deja peste 100 de decese din cauza acestui focar, iar acest lucru nu este acceptabil", a spus directorul Africa CDC.

Autoritățile sanitare africane au declarat epidemia drept "urgență de securitate sanitară continentală", măsură care permite coordonarea mai eficientă a răspunsului la nivel regional.

În paralel, CDC din SUA a activat prevederi din legislația sanitară cunoscută sub numele de Title 42, pentru o perioadă inițială de 30 de zile, cu scopul de a limita intrarea în Statele Unite a persoanelor din zonele afectate.

Deși măsura este una excepțională, autoritățile americane au transmis că riscul pentru populația generală din SUA rămâne "scăzut", însă situația este atent monitorizată.

Potrivit Africa CDC, în Republica Democrată Congo și Uganda au fost raportate aproximativ 395 de cazuri suspecte și 106 decese asociate. Focarul afectează în special provincia Ituri din nord-estul RDC, iar în capitala ugandeză Kampala au fost confirmate mai multe cazuri, inclusiv un deces.

Organizația Mondială a Sănătății a precizat că este vorba despre varianta Bundibugyo a virusului Ebola, una dintre tulpinile care nu are în prezent un tratament sau vaccin specific aprobat, ceea ce face răspunsul medical și mai dificil.

Specialiștii estimează o rată de fatalitate cuprinsă între 25% și 40% pentru această variantă a virusului, potrivit organizației Médecins Sans Frontières.

În regiune, lucrătorii din domeniul sănătății trag un semnal de alarmă cu privire la amploarea focarului și la dificultățile majore din sistemul medical, afectat de conflict și lipsa resurselor.

"Este o luptă majoră împotriva infecției, care necesită resurse uriașe pentru a salva cât mai multe vieți", a declarat dr. Patient Mazirane, director medical al unei clinici din Bunia.

Autoritățile sanitare internaționale și locale au început mobilizarea de resurse, inclusiv echipamente medicale și echipe de intervenție, pentru a limita răspândirea virusului.

Denisa Vladislav

