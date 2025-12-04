Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Medicul care i-a furnizat ketamină lui Matthew Perry a fost condamnat la doi ani și jumătate

Se face dreptate în cazul morţii regretatului Matthew Perry. Medicul care i-a furnizat ilegal ketamină actorului, în săptămânile dinaintea morţii sale, a primit doi ani şi jumătate de închisoare. Doctorul a devenit prima persoană condamnată dintre cele cinci implicate în dosarul care a şocat o lume întreagă.

de Redactia Observator

la 04.12.2025 , 08:35

Salvador Plasencia este primul inculpat din dosar care a primit o condamnare. Doctorul s-a ales cu o pedeapsă de doi ani şi jumătate de închisoare pentru că i-a furnizat ilegal ketamină lui Matthew Perry în ultimele săptămâni de viaţă. Asta deşi ştia că era dependent. Judecătoarea a subliniat însă că medicul nu i-a oferit doza mortală, dar a contribuit la sfârşitul tragic al actorului. Imediat după verdict, Plasencia a fost scos din sală în cătuşe. La primirea veştii, mama lui a izbucnit în lacrimi.

Reporter: Cum este fiul dumneavoastră? Puteţi să ne spuneţi puţin despre el?

Luz Plasencia, mama doctorului condamnat: "Un fiu bun. Ce să spui despre copiii tăi? Cei mai buni."

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Ce doriţi să ştie familia domnului Perry?

Luz Plasencia: "Că îmi pare rău. Simt ceea ce simt ei. Simt chiar acum. Fiica mea a murit, în doar trei zile, avea 40 de ani. Şi fiului meu îi pare rău."

O reacţie a venit şi din partea părinţilor actorului, vizibil afectaţi şi ei.

Keith Morrison, tatăl vitreg al lui Matthew Perry: "Decizia judecătorului a fost foarte bine argumentată."

Reporter: Sunteţi de acord cu condamnarea?

Keith Morrison: "Contează? Nu, nu prea. Uitaţi, e o poveste tragică şi, ştiţi, uneori oamenii aparent buni fac lucruri rele."

Anchetatorii susţin că Plasencia l-a învăţat pe asistentul lui Perry, implicat şi el în dosar, cum să administreze medicamentele. În ultimele două luni de viaţă, septembrie şi octombrie 2023, Perry a reuşit să cumpere peste 20 de fiole de ketamină în valoare de 55.000 de dolari.

Asistentul a recunoscut că i-a injectat în mod repetat ketamină starului din Friends, inclusiv că i-a făcut mai multe injecţii în ziua în care acesta a murit. Matthew Perry a fost găsit mort în jacuzzi-ul din casa lui.

Ceilalţi patru inculpaţi urmează să fie judecaţi în lunile următoare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

matthew perry medic condamnat ketamina
Înapoi la Homepage
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele”
Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele”
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova! Cum face artista față situației
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova! Cum face artista față situației
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului?
Observator » Ştiri externe » Medicul care i-a furnizat ketamină lui Matthew Perry a fost condamnat la doi ani și jumătate