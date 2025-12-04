Se face dreptate în cazul morţii regretatului Matthew Perry. Medicul care i-a furnizat ilegal ketamină actorului, în săptămânile dinaintea morţii sale, a primit doi ani şi jumătate de închisoare. Doctorul a devenit prima persoană condamnată dintre cele cinci implicate în dosarul care a şocat o lume întreagă.

Salvador Plasencia este primul inculpat din dosar care a primit o condamnare. Doctorul s-a ales cu o pedeapsă de doi ani şi jumătate de închisoare pentru că i-a furnizat ilegal ketamină lui Matthew Perry în ultimele săptămâni de viaţă. Asta deşi ştia că era dependent. Judecătoarea a subliniat însă că medicul nu i-a oferit doza mortală, dar a contribuit la sfârşitul tragic al actorului. Imediat după verdict, Plasencia a fost scos din sală în cătuşe. La primirea veştii, mama lui a izbucnit în lacrimi.

Reporter: Cum este fiul dumneavoastră? Puteţi să ne spuneţi puţin despre el?

Luz Plasencia, mama doctorului condamnat: "Un fiu bun. Ce să spui despre copiii tăi? Cei mai buni."

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Ce doriţi să ştie familia domnului Perry?

Luz Plasencia: "Că îmi pare rău. Simt ceea ce simt ei. Simt chiar acum. Fiica mea a murit, în doar trei zile, avea 40 de ani. Şi fiului meu îi pare rău."

O reacţie a venit şi din partea părinţilor actorului, vizibil afectaţi şi ei.

Keith Morrison, tatăl vitreg al lui Matthew Perry: "Decizia judecătorului a fost foarte bine argumentată."

Reporter: Sunteţi de acord cu condamnarea?

Keith Morrison: "Contează? Nu, nu prea. Uitaţi, e o poveste tragică şi, ştiţi, uneori oamenii aparent buni fac lucruri rele."

Anchetatorii susţin că Plasencia l-a învăţat pe asistentul lui Perry, implicat şi el în dosar, cum să administreze medicamentele. În ultimele două luni de viaţă, septembrie şi octombrie 2023, Perry a reuşit să cumpere peste 20 de fiole de ketamină în valoare de 55.000 de dolari.

Asistentul a recunoscut că i-a injectat în mod repetat ketamină starului din Friends, inclusiv că i-a făcut mai multe injecţii în ziua în care acesta a murit. Matthew Perry a fost găsit mort în jacuzzi-ul din casa lui.

Ceilalţi patru inculpaţi urmează să fie judecaţi în lunile următoare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰