Melania Trump a decis că e timpul să le arate tuturor că nu stă pe margine şi nu lasă zvonurile să vorbească în locul ei. După mai bine de o lună în care a fost mai degrabă absentă din spaţiul public, Prima Doamnă a apărut alături de soţul ei la un eveniment ţinut la Casa Albă.

Şi, ca să fie tacâmul complet, a preluat ea prima cuvântul, iar replica este cât se poate de savuroasă.

Cu zâmbetul pe buze şi de mână cu Donald Trump, aşa şi-a făcut apariţia Melania în Grădina de Trandafiri a Casei Albe. Apariţia a avut loc pe fondul speculaţiilor din mass-media legate de relaţia strânsă dintre Donald Trump şi asistenta sa Nathalie Harp.

La reşedinţa prezidenţială, cuplul a promovat un program de burse care ajută copiii din centrele de plasament să meargă la facultate.

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"Bună ziua! Am auzit că v-a fost dor de mine! Sunt aici!", a spus Melania Trump.