Sute de persoane, printre care copii, vârstnici şi oameni cu dizabilităţi, dorm de o săptămână în corturi, în plină caniculă, la Roma, după evacuarea Spin Time Labs, unul dintre cele mai cunoscute centre pentru locuire şi asistenţă socială din Italia.

Sute de oameni dorm în corturi, în plină caniculă, după evacuarea unui centru din Roma - Profimedia

Un incendiu de mici dimensiuni, izbucnit în dimineaţa zilei de 29 iulie într-o zonă exterioară a clădirii, a dus la evacuarea imobilului, ocupat de grupuri civice încă din 2013, potrivit The Guardian.

Focul a fost stins rapid de locatari, înainte să se extindă, însă poliţia a evacuat complexul cu zece etaje, invocând necesitatea efectuării unor verificări de siguranţă.

Aproximativ 400 de persoane au fost nevoite să iasă în stradă.

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"Este o situaţie îngrozitoare, făcută şi mai grea de acest val de căldură", a declarat Petronela Podaro, o româncă ce lucra în domeniul menajului şi care şi-a instalat cortul în faţa clădirii din cartierul Esquilino.

Aproximativ 400 de oameni au fost evacuaţi

Spin Time Labs este o iniţiativă susţinută de administraţia de stânga a Romei şi de Vatican, însă se află de mult timp pe lista clădirilor pe care guvernul Meloni doreşte să le evacueze.

Executivul italian consideră clădirile ocupate ilegal drept locuri asociate criminalităţii.

În ultimul deceniu, Spin Time Labs s-a transformat într-un centru care oferă numeroase servicii sociale şi culturale, printre care o bancă de alimente, un restaurant şi spaţii de coworking.

Centrul a ajuns în atenţia presei şi în 2019, după ce cardinalul Konrad Krajewski, un apropiat al regretatului Papă Francisc, a coborât într-un canal pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a clădirii. Gestul său a provocat atunci furia lui Matteo Salvini, ministru de Interne la acea vreme şi actual vicepremier.

Paolo Sorrentino şi Roberto Saviano, de partea locatarilor

Mai mulţi scriitori, actori şi regizori italieni, printre care cineastul premiat cu Oscar Paolo Sorrentino, au cerut ca oamenii să fie lăsaţi să revină în clădire sau să primească locuinţe alternative.

Scriitorul Roberto Saviano, cunoscut critic al guvernului Meloni, a vizitat locul luni şi a descris centrul drept un "simbol al democraţiei", nu un act de criminalitate.

Clădirea se află în prezent sub două ordine judiciare de sechestru. Unul are legătură cu procesul de lungă durată deschis de proprietarul privat pentru recuperarea imobilului, iar celălalt cu incendiul.

Deşi închiderea Spin Time se află în planurile guvernului, Ministerul de Interne nu a pus până acum în aplicare un ordin de evacuare emis pentru prima dată de un judecător în 2020, cu doi ani înainte ca Giorgia Meloni să ajungă la putere.

Potrivit The Guardian, motivul ar fi fost teama de consecinţele sociale şi juridice ale evacuării unor persoane vulnerabile direct în stradă. La începutul acestui an, ministerul condus de Matteo Piantedosi a fost obligat să plătească despăgubiri de 21 de milioane de euro pentru că nu a pus în aplicare ordinul de evacuare.

Primăria Romei încearcă să găsească o soluţie

Administraţia locală din Roma, sprijinită de numeroşi voluntari, le-a oferit oamenilor paturi de campanie, mâncare, băuturi şi asistenţă medicală.

Autorităţile caută acum o soluţie, printre variante fiind inclusiv cumpărarea clădirii, astfel încât comunitatea să poată fi menţinută.

Până atunci însă, locatarii Spin Time sunt nevoiţi să rămână în stradă.

"Sunt mulţi copii, nou-născuţi, vârstnici şi persoane cu dizabilităţi, precum şi oameni cu boli complicate care se chinuie în această căldură", a spus Petronela Podaro.

"Dar suntem o comunitate foarte unită, formată din oameni de toate naţionalităţile şi din toate mediile. Ceea ce acest guvern nu pare să înţeleagă este că, dacă am avea un loc de muncă decent şi am putea câştiga bani, nu am fi în această situaţie", a adăugat femeia.

Incendiul, un pretext pentru evacuare?

Spin Time a reprezentat o soluţie pentru sute de oameni, printre care şi Marco Perilli, un muncitor italian în construcţii care s-a numărat printre primii locatari ai comunităţii, după ce a rămas fără adăpost în urma unui divorţ.

Perilli s-a aflat şi printre cei care au stins incendiul.

"A fost panică, dar am reuşit să stingem focul în aproximativ 20 de minute", a povestit el.

"Pompierii au securizat zona, dar apoi a venit poliţia şi, pentru că ne era teamă, am ieşit cu toţii afară. Au încuiat porţile şi ne-au spus că nu ne putem întoarce înăuntru din cauza verificărilor de siguranţă. În câteva ore, clădirea a fost pusă sub sechestru", a adăugat acesta.

Perilli susţine că poliţia a căutat droguri şi arme în interiorul clădirii.

"S-a întors împotriva lor, pentru că nu au găsit nimic", a declarat el, susţinând că "incendiul a fost folosit drept pretext pentru evacuare".

"Dar vom continua să luptăm împotriva acestei situaţii. Guvernul Meloni trebuie să se gândească bine la adevăratul sens al puterii. Puterea nu înseamnă să ataci oamenii săraci - acest guvern este în război cu cei săraci", a mai spus Perilli.

Centrul oferea mult mai mult decât un acoperiş

Benjamin Macshane, un britanic care lucrează voluntar ca bucătar în restaurantul Spin Time, spune că iniţiativa oferea comunităţii mult mai mult decât un loc unde să locuiască.

"Există cooperare, există un club pentru copii după şcoală, asistenţă pentru migranţi, o bancă de alimente, un frizer, un auditoriu... Nu-mi pot imagina un alt loc în lume care să ofere atât de multe posibilităţi pentru dezvoltarea unei comunităţi", a spus acesta.