Michael Reagan, unul dintre cei cinci copii ai fostului preşedinte american Ronald Reagan (1981-1989), a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani, potrivit unui comunicat emis de familia sa, transmis miercuri de agenția EFE, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 07.01.2026 , 15:23
El a decedat duminică la Los Angeles, înconjurat de familie, potrivit comunicatului, care menţionează că cei dragi plâng "pierderea unui om care a însemnat atât de mult pentru toţi cei care l-au cunoscut şi l-au iubit".

Michael Reagan a fost un comentator politic conservator, cunoscut pentru programul său radio "The Michael Reagan Show" şi activitatea la canalul NewsMax.

Ronald Reagan şi prima sa soţie, Jane Wyman, l-au adoptat pe Michael la doar câteva ore după naştere, potrivit CNN.

Fostul preşedinte, care a murit în 2004, a mai avut alţi patru copii: Ron Reagan, Patti Davis, Maureen Reagan (care a murit în 2001) şi Christine Reagan, care a murit în 1947 la scurt timp după naştere.

Fostul preşedinte american a avut o carieră de actor la Hollywood până la mijlocul anilor 1960 şi a ajuns la putere la vârsta de 69 de ani. Este considerat o figură cheie a conservatorismului american, în special pentru rolul său în încheierea Războiului Rece.

