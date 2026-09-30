Observator » Ştiri externe » Miliardarii se înghesuie să cumpere această "piatră". E evaluată la 2,5 milioane euro

Miliardarii se înghesuie să cumpere această "piatră". E evaluată la 2,5 milioane euro

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.09.2026, 07:33 | Modificat la 30.09.2026, 07:52

Unul dintre cele mai rare diamante albastre din lume va fi scos la licitaţie la Londra. 

Cine nu şi-ar dori o piatră de 8 carate şi tăietură în formă de pară, care este evaluată la aproape două milioane şi jumătate de euro? Miliardarii sigura fac deja planuri pentru ea!

În Marea Britanie au mai fost scoase la vânzare doar două diamante albastre cu greutate mai mare, ultima oară dată acum 18 ani.

Doar 0,02 % din diamantele extrase la nivel mondial sunt albastre şi provin din India şi Africa de Sud.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
diamant licitatie londra
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.