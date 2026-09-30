Miliardarii se înghesuie să cumpere această "piatră". E evaluată la 2,5 milioane euro

Unul dintre cele mai rare diamante albastre din lume va fi scos la licitaţie la Londra.

Cine nu şi-ar dori o piatră de 8 carate şi tăietură în formă de pară, care este evaluată la aproape două milioane şi jumătate de euro? Miliardarii sigura fac deja planuri pentru ea!

În Marea Britanie au mai fost scoase la vânzare doar două diamante albastre cu greutate mai mare, ultima oară dată acum 18 ani.

Doar 0,02 % din diamantele extrase la nivel mondial sunt albastre şi provin din India şi Africa de Sud.