Ucraina ar vrea o "armată de drone" în loc de rachete Patriot. Propunerea făcută către SUA

Fostul ministru al apărării Mîhailo Fedorov şi-a exprimat disponibilitatea de a ajuta SUA să creeze o "armată de drone" în schimbul furnizării de rachete de interceptare pentru sistemul Patriot, potrivit unui interviu publicat de Financial Times, citat de Ukrainska Pravda.

Fedorov a menţionat că va fi "foarte bucuros să ajute America să creeze o armată de drone - mai ales în schimbul rachetelor interceptoare Patriot", pentru ca Ucraina să poată supravieţui acestei ierni, a adăugat el. "Sunt gata să accept un astfel de schimb", a declarat el. Fedorov a refuzat însă să spună dacă se va întâlni la Washington cu vreun reprezentant al administraţiei lui Donald Trump.

Dronele ar putea scrie "o nouă istorie" în război

Potrivit FT, care citează surse, proprietarul SpaceX, Elon Musk, i-a declarat anterior lui Fedorov că este dispus să permită Ucrainei să utilizeze drone echipate cu sistemul de comunicaţii prin satelit Starlink în afara graniţelor sale pentru a lansa atacuri asupra ţintelor din Rusia. Cu toate acestea, potrivit acestor surse, Musk a precizat că aceasta este o decizie politică care trebuie luată de Casa Albă. Fedorov a refuzat, de asemenea, să comenteze discuţiile sale cu Musk.

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Pe de altă parte, comentând acceptul său de a lucra în calitate de consilier al ministrului apărării din Italia, Fedorov a precizat că va încerca să ofere servicii similare de consultanţă şi în alte ţări partenere, printre care s-ar putea număra Franţa şi SUA. Fostul ministru a mai spus că doreşte să atragă investiţii americane într-un fond pentru tehnologii de apărare care, speră el, va scrie o "nouă istorie" în războiul împotriva Rusiei prin crearea şi gestionarea unor companii care vor dezvolta arme noi.

Investiţii din SUA pentru un fond dedicat tehnologiilor de apărare

Fedorov caută sprijin pentru fondul propus în rândul investitorilor de capital de risc, al investitorilor privaţi şi al companiilor tehnologice americane şi a menţionat că poartă negocieri cu un "număr mare" de potenţiali investitori interesaţi de inovaţiile ucrainene. Fedorov nu a oferit detalii cu privire la rolul său în administrarea fondului şi nici nu a precizat dacă va obţine un beneficiu financiar personal din aceasta.

Potrivit acestuia, este probabil ca Rusia să prelungească războiul cu Ucraina cu cel puţin încă doi-trei ani, iar fondul va dezvolta cele mai moderne "soluţii pentru câmpul de luptă", oferind în acelaşi timp investitorilor informaţii despre lecţiile învăţate de Ucraina.

În 22 august, Fedorov a declarat că, după demisia sa din guvern, intenţionează să se ocupe de un fond de capital de risc pentru atragerea de investiţii în start-up-urile ucrainene din domeniul apărării, de un centru de analiză pe care îl numeşte "think tank", de activităţi civice privind "revenirea la democraţie", precum şi de predarea în universităţi. Tot atunci, Fedorov a negat categoric intenţia de a încerca, în timpul călătoriei sale planificate în SUA, să obţină sprijinul preşedintelui american Donald Trump, însă nu a exclus posibilitatea unei întâlniri cu miliardarul şi şeful SpaceX, Elon Musk.

Pe 28 august, Fedorov a anunţat că a acceptat propunerea ministrului apărării din Italia, Guido Crosetto, de a deveni consilierul său. Biroul de presă al lui Fedorov a explicat că funcţia sa anterioară de ministru al apărării nu impune restricţii în ceea ce priveşte activitatea de consilier al guvernelor altor state, iar el va continua să locuiască şi să lucreze în Ucraina.

Între timp, noul ministru al apărării din Ucraina, Evhenii Hmara, a declarat că Kievul va încerca să obţină mai devreme o parte din împrumutul de 45 de miliarde de euro (52,1 miliarde de dolari) de la Uniunea Europeană, prevăzut pentru anul viitor, şi va face presiuni asupra aliaţilor pentru contribuţii mai mari, precum şi asupra unor ţări noi care nu au acordat încă sprijin financiar Kievului.