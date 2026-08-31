Iranul susţine că a lovit ţinte americane din Golf, ca răspuns la atacurile SUA

Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat luni că au atacat ţinte militare americane din Iordania şi Emiratele Arabe Unite (EAU) ca represalii la loviturile SUA asupra insulei Larak, relatează AFP, Reuters şi dpa.

Atacurile asupra Iordaniei, realizate cu rachete balistice şi drone, au vizat instalaţii tehnice şi de întreţinere, precum şi aeronave poziţionate în două baze, au precizat Gardienii Revoluţiei într-un comunicat citat de media de stat iraniene.

Armata iraniană a avertizat că "orice act de ostilitate va fi întâmpinat cu represalii şi mai puternice".

Agenţia de ştiri de stat iordaniană Petra, citând armata, a relatat că Iordania a distrus opt rachete care au intrat în spaţiul său aerian.

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Conform Gardienilor Revoluţiei, atacul asupra bazelor americane din Iordania a distrus infrastructura tehnică. Iordania, însă, a precizat că forţele sale au interceptat rachetele iraniene înainte ca acestea să poată reprezenta o ameninţare pentru civili sau proprietăţi. Citând un oficial american, CNN a relatat că până în prezent nu a fost raportat niciun impact.

De asemenea, Gardienii Revoluţiei au susţinut că au atacat luni cu drone o bază din EAU unde sunt staţionate trupe americane.

Gardienii Revoluţiei "au vizat zone în care sunt staţionate elicoptere şi trupe americane la baza Al Minhad din Emiratele Arabe Unite, cu zeci de drone de atac", conform unui comunicat al armatei difuzat de televiziunea de stat.

Iranul a afirmat luni că a răspuns în "legitimă autoapărare" la ultimele atacuri americane, denunţându-le drept "agresiune".

Teheranul "condamnă ferm agresiunea militară americană împotriva (insulei) Larak", a transmis Ministerul de Externe iranian într-un comunicat, adăugând că forţele iraniene au răspuns "în conformitate cu dreptul la legitimă autoapărare", după ce au vizat baze folosite de Statele Unite în Iordania şi Emiratele Arabe Unite.

Forţele americane atacaseră anterior ţinte din Iran pentru prima dată de la sfârşitul lunii iulie. Au fost vizate două lansatoare de rachete de pe insula Larak, au relatat Axios, Fox News şi CBS News, citând un oficial american.

Membri ai Gardienilor Revoluţiei au fost văzuţi încercând să lanseze rachete care transportau mine marine în Strâmtoarea Ormuz, a declarat un purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). Larak se află în apropierea căii navigabile, al cărei control este disputat intens de Iran şi SUA de mai multe luni.

Gardienii Revoluţiei au declarat că mai multe persoane au fost ucise sau rănite în atacul american, conform agenţiilor de ştiri iraniene. Agenţia de ştiri Tasnim a raportat că două persoane au fost ucise şi alte două rănite.

Într-o postare pe X, CENTCOM a respins descrierea Gardienilor Revoluţiei a atacului american ca fiind un act de agresiune.