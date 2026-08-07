Atac armat într-o şcoală din Thailanda: 6 morţi şi 15 răniţi. Atacatorul, un elev, s-a sinucis

Un profesor a fost ucis şi alte patru persoane - între care trei elevi - au fost rănite, vineri, când un elev a deschis focul într-o şcoală din Thailanda, la nord de Bangkok, au declarat autorităţile, citate de Reuters. Atacatorul s-a sinucis.

Atac armat într-o şcoala din Thailanda: 5 persoane au fost ucise. Atacatorul s-a sinucis - Profimedia

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Bilanţul victimelor a fost actualizat de către autorităţi: trei profesori şi trei studenţi au decedat şi alte 15 persoane au fost rănite atacului care a avut loc într-un liceu din nordul Thailandei, în care atacatorul, un elev, s-a sinucis, potrivit informaţiilor furnizate de poliţie şi citate de EFE.

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Locotenent-colonelul Pasakorn Chaitawiwong, şeful secţiei de poliţie din subdistrictul Plai Bang, a declarat iniţial pentru Reuters că numărul victimelor era necunoscut.

Ulterior Poliţia a anunţat că un profesor a fost ucis şi alte patru persoane au fost rănite, iar atacatorul - un elev - s-a sinucis.

Printre cei răniţi se află trei elevi, a arătat Poliţia.

Incidentul a avut loc în districtul Bang Kruai din provincia Nonthaburi. Poliţia l-a identificat pe autorul atacului ca fiind un elev. Nu au fost furnizate alte detalii.

În fotografiile difuzate de echipajele de urgenţă, elevii ieşeau în valuri din Şcoala Debsirin Nonthaburi, situată la periferia nord-vestică a oraşului Bangkok, în timp ce ambulanţele îşi desfăşurau activitatea. Într-una dintre fotografii, se vede o persoană întinsă pe o targă în faţa unei ambulanţe, în timp ce o altă persoană este îngrijită de un medic.

În luna februarie, un profesor a murit şi un elev a fost rănit în districtul Hat Yai, din sudul Thailandei, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o şcoală.