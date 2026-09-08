Haaretz: Netanyahu a fost avertizat cu 10 zile înainte de atacul din 7 octombrie, dar n-a făcut nimic

Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi fost avertizat de Emiratele Arabe Unite că Hamas pregătea un atac asupra Israelului cu zece zile înainte de 7 octombrie 2023, însă nu ar fi acționat pentru a împiedica masacrul, dezvăluie cotidianul israelian Haaretz citând o carte-investigație publicată recent de doi jurnalişti israelieni. "O minciună totală", a reacţionat Netanyahu.

Cu 10 zile înainte de atacul sângeros de pe 7 octombrie 2023, premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost avertizat personal de şeicul Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, că Hamas plănuia o ofensivă de amploare împotriva statului evreu, însă acesta nu i-a informat pe șefii serviciilor de securitate și nici nu a luat vreo măsură pentru a împiedica operaţiunea.

Informația a fost dezvăluită marți de ziarul israelian Haaretz, care citează o amplă investigație realizată de doi jurnaliști, Shlomi Eldar și Ruth Yuval. În cartea lor, numită "Ostatici: 843 de zile de abandon" și lansată pe 7 septembrie 2026, sunt citate zeci de interviuri cu înalți oficiali din Israel și din întreaga lume.

Potrivit anchetei care stă la baza cărții, cu aproximativ o săptămână și jumătate înainte de 7 octombrie 2023, liderul Emiratelor l-a sunat pe Netanyahu de la Palatul Prezidențial din Abu Dhabi, iar cei doi au vorbit timp de 45 de minute.

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Apelul inițiat de bin Zayed a fost neobișnuit. Acesta l-a avertizat că liderul Hamas din Gaza, Yahya Sinwar, pregătea o operațiune majoră împotriva Israelului și l-a îndemnat să trateze situația cu seriozitate.

Potrivit cărții, bin Zayed s-a arătat îngrijorat că un viitor atac nu va provoca doar vărsare de sânge, ci va destabiliza întreaga regiune și va pune în pericol Acordurile Abraham. Trei înalți oficiali străini au fost informați despre conținutul convorbirii telefonice, potrivit sursei citate.

La conversație a asistat și un consilier apropiat al lui bin Zayed, un palestinian care emigrase cu ani în urmă din Gaza la Abu Dhabi și care păstra legături strânse în Fâșia Gaza

Potrivit acestui consilier, liderul Emiratelor i-a transmis clar lui Netanyahu că trebuie să se pregătească pentru amenințare. "Emirul i-a explicat că, potrivit evaluării sale, Sinwar se pregătea pentru un eveniment major. I-a spus lui Netanyahu că Israelul trebuie să fie pregătit. În același timp, i-a recomandat să încerce să găsească o soluție economică pentru Fâșia Gaza și să calmeze situația din Cisiordania pentru a preveni escaladarea", a explicat consilierul.

Spre surprinderea sa însă, premierul israelian a reacționat relativ calm. Netanyahu a spus că, potrivit evaluărilor sale, Hamas intenționa să acționeze în zona Cisiordaniei și l-a asigurat pe bin Zayed că Israelul era pregătit pentru orice scenariu.

Ulterior, liderul Emiratelor i-ar fi povestit directorului CIA, William J. Burns, despre conversația avută cu Netanyahu și avertismentul pe care îl transmisese.

Bin Zayed i-a spus lui Burns că a încercat să-i transmită clar lui Netanyahu că "ceva este pe cale să explodeze acolo", dar că premierul israelian considera că zona cu adevărat periculoasă era Cisiordania.

"Emirul spera că, în ciuda răspunsului rezervat, Netanyahu va lua mesajul în serios și va acționa", a povestit consilierul.

Publicația scrie că Netanyahu nu a transmis mai departe avertismentul către conducerea Shin Bet, Mossad și armatei.

Netanyahu a contestat categoric acuzaţia, despre care a spus că este "o minciună absolută".