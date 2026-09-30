Putin, apel către deputaţii ruşi: Faceţi totul pentru victoria din Ucraina

Preşedintele rus Vladimir Putin a inaugurat miercuri cea de-a noua legislatură a Dumei de Stat (n.r.: Camera Deputaţilor) cu un apel la adresa deputaţilor de a face totul pentru victorie în războiul cu Ucraina, ceea ce ar include creşterea cheltuielilor pentru apărare în noul buget, potrivit presei, transmite EFE.

"Sunteţi chemaţi să acordaţi o atenţie specială problemelor de importanţă statală, precum consolidarea apărării ţării şi să faceţi totul pentru victoria noastră, sprijinindu-i pe apărătorii patriei şi pe familiile lor", a spus preşedintele Putin de la tribună camerei inferioare a Parlamentului rus.

În special, el a îndemnat parlamentarii să aprobe pentru următorii trei ani un buget "echilibrat" care să menţină stabilitatea macroeconomică în timp ce se respectă toate programele sociale.

Potrivit scurgerilor de informaţii din presa internaţională, guvernul rus va majora din nou cheltuielile pentru apărare în următorii trei ani până la 50 de trilioane de ruble (aproape 600 de miliarde de dolari).

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Dacă se va aproba în Dumă, aşa cum este de aşteptat, Rusia va cheltui anul viitor 17,1 trilioane de ruble (peste 200 de miliarde de dolari), cu 27% mai mult decât era prevăzut în buget, care se ridica la 13,5 trilioane de ruble (aproximativ 160 de miliarde de dolari).

În consecinţă, vor scădea şi cheltuielile sociale, investiţiile în sănătate şi educaţie, dar şi în construcţia de drumuri şi infrastructură, precum şi subvenţiile pentru sectorul agricol, semnalează mass-media.

Vladimir Putin a subliniat că partidul Kremlinului, Rusia Unită, deţine o majoritate largă - 349 din 450 de locuri - şi a făcut apel la unitate, adresându-se tuturor formaţiunilor politice cu reprezentare parlamentară.

Preşedintele rus a subliniat că, în chestiunile vitale pentru ţară, deciziile trebuie luate "cu un sprijin solidar şi consolidat din partea tuturor partidelor şi deputaţilor", adică în unanimitate, deoarece, a susţinut el, "toţi suntem coreligionari şi susţinători a ceea ce este important: aspiraţia spre succes, securitate şi înflorire a patriei noastre".

"Unitatea societăţii noastre este o garanţie fidelă că împreună vom atinge toate obiectivele pe care ni le-am propus. Vom asigura securitatea şi suveranitatea Rusiei pentru multe generaţii. Aşa va fi, sunt complet sigur de aceasta", a proclamat şeful statului rus, moment în care deputaţii au izbucnit în aplauze.

La rândul său, liderul de la Kremlin a îndemnat să fie aplaudaţi deputaţii celor patru regiuni ucrainene anexate - şi a amintit că exact în urmă cu patru ani Duma a aprobat ceea ce Moscova numeşte reunificare - aleşi la scrutinul parlamentar care a avut loc între 18 şi 20 septembrie.

Comuniştii au pus miercuri la îndoială majoritatea constituţională a Rusiei Unite, denunţând numeroase nereguli la votul electronic şi la numărarea voturilor pe parcursul celor trei zile de votare.

Mai mulţi activişti, inclusiv liberali şi comunişti, au convocat proteste împotriva a ceea ce consideră a fi fraude electorale, dar autorităţile din mai multe oraşe nu au acordat permisiunea pentru desfăşurarea acestor acţiuni, apelând uneori la restricţiile în vigoare încă de pe timpul pandemiei.