Prima execuție a unei femei în Tennessee, în ultimii 200 de ani, a eșuat într-un mod care face acum înconjurul lumii. Condamnata a supraviețuit celor două injecții letale și a fost transportată la spital. Cazul este unul dintre cele mai mediatizate din Statele Unite. Vorbim despre o crimă extrem de brutală comisă în anul 1995.

Condamnată la moarte în anul 1996, Christa Pike a fost introdusă în camera de execuție a închisorii Riverbend aproape de opt seara. Două injecții cu substanța letală i-au fost administrate, fără niciun efect. Femeia a rămas conștientă.

"Christa Pike încă respira. I-au injectat două doze separate de pentobarbital, lucru pe care nu l-am mai văzut vreodată. La un moment dat, și-a ridicat capul și a privit în jur. A spus că simte o zonă care o arde și o doare și a întrebat dacă e normal" explică jurnalista Catherine Sweeney.

"A vorbit pe tot parcursul execuției, apoi a început să respire, să geamă și să sforăie. Cred că am asistat la cinci execuții în Tennessee. Nimic din ce s-a întâmplat astăzi nu a fost normal" spune jurnalista Tori Gessner.

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Protocolul interzicea o a treia doză, așa că femeia a fost transportată la spital unde a primit îngrijiri medicale. Oficialii penitenciarului susțin că procedura a fost corectă, dar avocații femeii spun că statul i-a provocat o "suferință cumplită și inutilă". În primul rând, pentru că i-au găsit foarte greu venele. Iar în al doilea rând, susțin ei, substanța folosită ar fi fost veche și preparată incorect. De altfel, condamnata ceruse să fie executată prin împușcare de către un pluton format din femei, dar a fost refuzată.

Christa Pike, condamnată pentru o crimă comisă la 18 ani

În vârstă de 50 de ani, Christa Pike a fost condamnată la moarte după o crimă oribilă pe care a comis-o când avea doar 18 ani, atunci când a dezvoltat o gelozie obsesivă față de o altă colegă de cursuri. Împreună cu iubitul ei în vârstă de 17 ani, ea ar fi atras-o pe fată într-o pădure, unde a ucis-o cu brutalitate. Partenerul ei a fost ulterior condamnat la închisoare pe viață. Cazul a ținut cap de afiș în presă din cauza vârstelor celor implicați și din cauza faptului că cei doi ar fi făcut ritualuri satanice în timpul execuției.

"Nu am mai văzut niciodată pe cineva atât de entuziasmat de ideea de a ucide pe cineva. Era plină de o bucurie exuberantă. Nu contează pentru mine cum ai ajuns să faci asta. Ești un monstru! Și asta era ea pentru mine. Era un monstru demonic" povestește polițistul care a anchetat cazul, Randy York.

Zeci de oameni s-au adunat în fața penitenciarului

Clipe dramatice au avut loc și înaintea execuției. Avocații lui Pike au reușit să blocheze temporar procedura după ce au susținut că abuzurile sexuale la care ar fi fost supusă în copilărie nu au fost luate în calcul la momentul sentinței. Curtea Supremă a întors însă decizia. Zeci de oameni s-au adunat în fața penitenciarului, unii pentru a cere ca totul să meargă mai departe, alții în semn de protest față de pedeapsa capitală.

"Unele infracțiuni sunt atât de oribile, încât pedeapsa cu moartea este singura sancțiune adecvată. Iar Colleen a avut parte de o moarte îngrozitoare"

"Pedeapsa cu moartea este imorală. Violența nu ar trebui să genereze și mai multă violență, ar trebui să alegem mila în detrimentul violenței" spun oamenii.

În urma execuției eșuate, toate procedurile de acest gen din Tennessee au fost anulate până la finalul anului. Christa Pike ar fi trebuit să fie prima femeie executată în statul Tennessee după o pauză de mai bine de 200 de ani. Imediat ce starea ei de sănătate va permite externarea, ea va fi transferată înapoi în sistemul penitenciar. NU se știe deocamdată ce se va întâmpla mai apoi.