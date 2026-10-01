Turbulenţe în aviație. Senatorul USR Cristian Ghinea a anunţat că TAROM va da faliment în cel mult o jumătate de an şi i-a sfătuit pe oameni să nu mai cumpere bilete. Compania și sindicatele resping afirmațiile și amenință că îl dau în judecată. Probleme declarate sunt, însă, la AnimaWings, care își anulează toate zborurile, după ce a cerut ieri intrarea în insolvență.

"În următoarele 6 luni, TAROMUL va falimenta! Sfatul meu este să nu cumpăraţi bilet la TAROM mai mult de două luni!", spunea Cristian Ghinea, senator, într-un podcast.

Senatorul Ghinea susține că TAROM va da faliment pentru că are pierderi majore, datorii colosale şi nu mai poate primi bani de la stat. Planul de restructurare de peste 95 de milioane de euro trebuie încheiat până la sfârşitul anului. Dacă eșuează, compania nu mai poate primi sprijin în următorii 10 ani. TAROM sustine, însă, ca a cerut Comisiei Europene prelungirea termenului.

"Comisia a transmis o scrisoare prin luna iunie, prin care este de acord în principiu ca să se facă această prelungire a planului de restructurare. Mai trebuia o stabilitate politică în România, ceea ce nu avem. Acest plan de restructurare va mai oferi încă un an sau doi răgaz companiei TAROM.", a spus Narcis Pascu, sindicalist.

Articolul continuă după reclamă

"La Ministerul Transporturilor există suficiente elemente care să susţină o prelungire a programului.", a declarat Ionuţ Săvoiu, fost secretar de stat Ministerul Transporturilor.

Într-un răspuns oficial pentru Observator, compania TAROM susţine că declaraţiile senatorului Cristian Ghinea nu fac decât să fie un sabotaj la adresa intereselor comerciale ale companiei. În iulie şi august TAROM a raportat un grad de ocupare cu 5% mai mare decât anul trecut în aceeaşi perioadă.

Sindicatele consideră declarațiile senatorului iresponsabile și amenință cu acțiuni în instanță.

"Au ca scop să slăbească TAROMUL şi să aducă pe piaţă o altă companie rivală, se încearcă de mulţi ani. Noi, angajaţii companiei TAROM vom lupta cât putem.", spune Constantin George , sindicalist TAROM.

În urmă cu doar câteva luni, directorul WizzAir anunţa că este gata să preia zborurile interne ale TAROM.

"Condamnăm o astfel de declaraţie. Nu este voie ca un oficial al statului român să atace o companie naţională. Este trist că un senator USR cântă prohodul TAROMULUI.", spune Marius Popescu, preşedintele Asociaţiei Companiilor Aeriene româneşti.

Pentru călători, prețul biletelelor este, însă, important. Un drum dus-întors în România cu TAROM poate să coste mai mult decât zborul până la Roma. În plus, anularea curselor AnimaWings ar putea provoca scumpirea tichetelor.

"Dacă ar avea preţuri mai bune, cu siguranţă aş zbura mai mult cu TAROM pentru că este companie de stat.", spune o persoană.

"Când o să aibă preţuri bune, cred că o să alegem şi TAROMUL!", adaugă o altă persoană.

În ultimii 18 ani, TAROM a primit ajutoare de stat în valoare de 130 de milioane de euro. Acum, datoriile au ajuns la aproape un miliard de lei.