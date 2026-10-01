Cum a supraviețuit Christa Pike după două injecții letale. Avocaţii explică de ce execuţia a fost un eşec

Două injecții letale nu au fost suficiente pentru a o ucide pe Christa Pike. Femeia condamnată la moarte a supraviețuit execuției din Tennessee, iar avocații ei susțin că problemele de acces la vene și eficiența medicamentului administrat ar putea fi printre explicațiile pentru eșecul procedurii.

Cazul incredibil al Christei Pike face înconjurul lumii. Criminala condamnată la moarte în statul american Tennessee pentru o crimă comisă în 1995, a supraviețuit tentativei de execuție prin injecție letală după ce autoritățile i-au administrat două doze de pentobarbital. Avocații femeii în vârsta de 50 de ani susțin că problemele despre care avertizaseră înaintea execuției s-au materializat: accesul dificil la vene și posibila degradare a substanței folosite.

Pike a rămas în viață după administrarea celor două doze de medicament. Martorii prezenți la execuție au relatat că femeia continua să respire și putea fi auzită sforăind la mai mult timp după administrarea injecțiilor. Ulterior, ea a fost transportată la spital.

Avocații avertizaseră că venele lui Christa Pike ar putea crea probleme

În documentele depuse înaintea execuției, echipa juridică a lui Pike a susținut că femeia are vene mici și compromise, ceea ce putea face dificilă introducerea și menținerea unei linii intravenoase.

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Documentele judiciare menționează inclusiv faptul că personalul medical folosea o seringă cu ac G23 pentru recoltarea probelor de sânge, din cauza venelor considerate dificil de accesat. Avocații au argumentat că aceste particularități fizice nu au fost luate în calcul de către protocolul de execuție din Tennessee.

Problema accesului intravenos era deja una cunoscută în Tennessee. În luna mai, execuția lui Tony Carruthers, un bărbat în vârstă de 57 de ani, care ar fi trebuit să fie executat în închisoarea din Nashville, pentru uciderea a 3 persoane în 1994, fusese oprită după ce echipa nu a reușit să stabilească o linie intravenoasă funcțională.

Ce rol ar fi avut pentobarbitalul

Potrivit avocaților lui Pike, o altă problemă ar fi fost reprezentată de pentobarbitalul folosit în timpul execuției. Într-o declarație transmisă după tentativa eșuată, aceștia au invocat inclusiv posibilitatea ca substanța să fi fost degradată.

Până în acest moment, autoritățile din Tennessee nu au prezentat public o explicație oficială completă privind motivul pentru care cele două doze nu au dus la deces. O purtătoare de cuvânt a Departamentului de Corecții din Tennessee a declarat că nu putea oferi imediat informații despre ceea ce s-a întâmplat în camera de execuție.

Reacția guvernatorului din Tennessee

Guvernatorul Tennessee, Bill Lee, a anunțat că a dispus o investigație independentă pentru a determina exact ce s-a întâmplat și a suspendat restul execuțiilor programate în Tennessee pentru anul 2026.

Protocolul Tennessee prevedea administrarea unei a doua doze dacă deținutul nu era declarat decedat după prima doză, dar nu preciza ce trebuia făcut dacă acesta rămânea în viață și după a doua doză.

„Punerea în aplicare a unei sentințe pronunțate în mod legal reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități ale statului, iar locuitorii statului Tennessee se așteaptă ca aceasta să fie dusă la îndeplinire într-un mod care nu este doar legal și constituțional, ci și eficient”, a declarat Lee într-un comunicat, potrivit Washington Post.

Christa Pike a rămas conștientă în timpul procedurii

Relatările martorilor indică faptul că execuția a fost neobișnuit de lungă. Pike a fost văzută pe targa de execuție, iar la un moment dat și-ar fi ridicat capul și ar fi întrebat dacă este normal ca brațul să îi simtă într-un anumit fel.

După administrarea celei de-a doua doze, martorii au relatat că femeia continua să sforăie. Sunetul a putut fi auzit până când microfonul din camera de execuție a fost oprit, iar martorilor li s-a cerut să părăsească zona.

De ce a fost condamnată Chirsta Pike

Christa Gail Pike era condamnată la moarte pentru uciderea lui Colleen Slemmer, o tânără de 19 ani, în 1995. Cele două erau colege la un centru de formare profesională din Knoxville, iar procurorii au susținut că Pike credea că Slemmer încerca să îi ia iubitul și că, pe 12 ianuarie 1995, a atras-o și apoi a ucis-o violent într-o zonă împădurită. Pike avea 18 ani când a comis crima.

Execuția fusese programată inițial miercuri, la ora locală 10.00. Cu numai o oră înainte, o instanță federală a suspendat procedura pentru a analiza dacă acuzațiile femeii privind abuzurile sexuale suferite în copilărie fuseseră luate suficient în considerare la stabilirea pedepsei.

Ce se va întâmpla acum cu Christa Pike

După tentativa de execuție, avocații lui Pike au depus cereri urgente în instanță, solicitând oprirea procedurii și intervenție medicală. Cazul urmează să fie analizat în contextul problemelor apărute în timpul execuției și al acuzațiilor privind riscul de suferință severă.

Pentru moment, cauza exactă a eșecului execuției nu a fost stabilită oficial în mod public. Explicațiile privind venele compromise și eficiența pentobarbitalului rămân, deocamdată, argumente prezentate de echipa juridică a lui Christa Pike.