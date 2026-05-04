Pe 4 mai începe exercițiul militar Spring Storm 2026, care va dura aproape o lună și va implica peste 12.000 de soldați din Estonia și din națiunile aliate, la apogeul său.

Mobilizare militară în Estonia. Peste 12.000 de sodaţi din mai multe ţări participă la un exerciţiu masiv - Profimedia

Scopul Spring Storm 2026 este de a exersa planificarea și executarea operațiunilor defensive în cooperare între Divizia Estoniană și aliați, în condiții simulate de război convențional, anunţă Ministerul Apărării estonian.

Simultan, va fi consolidată cooperarea dintre unitățile estoniene și cele aliate, implicând alte ramuri și comandamente ale Forțelor de Apărare Estoniene. Militarii vizaţi antrenament aparţin de Brigada a 2-a Infanterie (Divizia Estoniană) și Comandamentul Regional Sud (Liga Estoniană de Apărare).

Spring Storm 2026 va avea loc în perioada 4 mai - 1 iunie, în principal în județele Põlva, Tartu, Valga, Viljandi și Võru, precum și în nord-estul Letoniei. Desfășurarea unei părți a exercițiului în nord-estul Letoniei permite consolidarea cooperării militare transfrontaliere și exersarea operațiunilor în regiunea de frontieră.

Unități din Estonia, Franța, Letonia și Regatul Unit vor participa la activitățile de antrenament desfășurate pe teritoriul leton.

Brigada a 4-a din Regatul Unit, participantă la exercițiu, va fi desfășurată din Regatul Unit în Estonia pentru a exersa integrarea brigăzii în manevrele Diviziei Estoniene. Acest lucru va permite, de asemenea, antrenarea pentru desfășurarea rapidă a unității de către partea care trimite trupele, precum și activitățile națiunii gazdă (RSOM, Recepție, Pregătire, Mișcare Înainte) de către Estonia.

Activitățile planificate pentru Spring Storm includ lecțiile învățate din războiul Rusiei împotriva Ucrainei, atât în ​​ceea ce privește tactica, cât și utilizarea sistemelor fără pilot.

Ca parte a exercițiului Spring Storm, Forțele de Apărare Estoniene organizează o testare a unor noi soluții. Reprezentanții industriei de apărare vor putea implementa produsele lor într-un mediu de antrenament, în cooperare cu unitățile Forțelor de Apărare Estoniene. Testarea este organizată de Comandamentul de Transformare a Forței, iar scopul său este de a identifica, în condiții cât mai realiste posibil, soluțiile care sunt operaționale și satisfac nevoile Forțelor de Apărare Estoniene.

Exercițiul va implica activități aeriene pe întregul teritoriu al Estoniei, în timpul cărora se utilizează avioane de atac și de vânătoare, precum și sisteme aeriene fără pilot. În plus, înainte, în timpul și după exercițiu, va exista o prezență notabilă a vehiculelor militare pe drumurile din Estonia și din nord-estul Letoniei.

În timpul exercițiului vor fi utilizate diverse dispozitive de simulare, inclusiv cartușe oarbe, grenade de antrenament și rachete de semnalizare. Utilizarea echipamentelor grele, a aeronavelor și a dispozitivelor de simulare poate provoca zgomot puternic. Deoarece zgomotele puternice pot deranja atât copiii, cât și animalele de companie, Forțele de Apărare Estonie solicită, dacă este posibil, ca animalele sensibile la zgomot să fie ținute în spațiile de exercițiu în interior și ca activitatea să le fie explicată copiilor.

Spring Storm este cel mai mare exercițiu anual al Forțelor de Apărare Estoniene, în timpul căruia se practică planificarea și execuția operațiunilor militare, iar cooperarea dintre unitățile estoniene și aliate este întărită.

Exercițiul implică personal în serviciu activ, recruți, rezerviști, membri ai Ligii Estoniene de Apărare, precum și trupe din națiunile aliate și partenere. Primul exercițiu Spring Storm a fost efectuat în 2003, iar ediţia a ajuns la numărul 20.

