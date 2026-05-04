GameStop vrea să cumpere eBay pentru 56 de miliarde de dolari și amenință cu o preluare ostilă

GameStop a înaintat duminică o ofertă de preluare a eBay, evaluată la aproximativ 56 de miliarde de dolari, într-un mix de numerar și acțiuni. Directorul executiv Ryan Cohen a precizat că este dispus să se adreseze direct acționarilor, în cazul în care conducerea eBay nu va accepta propunerea, potrivit Reuters.

GameStop, cândva o companie modestă devenită celebră în timpul "frenziei acțiunilor meme" de acum cinci ani, oferă 125 de dolari pe acțiune, într-un mix egal de numerar și acțiuni. Oferta reprezintă o primă de aproximativ 20% față de prețul de închidere de vineri al eBay. Compania are o capitalizare de piață de aproape patru ori mai mare decât GameStop, ceea ce face oferta una ambițioasă.

Retailerul american de jocuri video a acumulat deja o participație de 5% în eBay, prin acțiuni și instrumente derivate, potrivit scrisorii transmise de Cohen consiliului de administrație. Oferta nesolicitată a fost relatată inițial de Wall Street Journal. Cohen susține că reunirea eBay și GameStop ar crea oportunități majore de creștere a profitului și reducere a costurilor. "Ar putea deveni un competitor real pentru Amazon", a spus el.

CEO-ul a precizat că ar putea reduce costurile eBay cu 2 miliarde de dolari anual în termen de 12 luni, crescând astfel profitul pe acțiune. De asemenea, cele 1.600 de locații GameStop din SUA ar putea deveni o rețea națională pentru autentificare, logistică și comerț live.

Cohen a declarat că este pregătit să inițieze o luptă pentru procuri (proxy fight) dacă oferta va fi respinsă. Deocamdată, eBay nu a comentat public propunerea.

Un astfel de acord ar fi neobișnuit, întrucât este rar ca o companie să încerce să preia una de aproape patru ori mai mare. Tranzacțiile de acest tip implică de obicei împrumuturi masive și emisiuni de acțiuni, bazate pe profituri viitoare.

Pentru finanțare, Cohen a obținut deja angajamente, inclusiv o scrisoare pentru aproximativ 20 de miliarde de dolari în datorie de la TD Securities. GameStop avea circa 9,4 miliarde de dolari în numerar și investiții lichide la finalul lunii ianuarie și ar putea atrage și investitori externi, inclusiv fonduri suverane din Orientul Mijlociu.

După finalizarea tranzacției, Cohen ar urma să devină CEO-ul companiei rezultate. Cohen a intrat în boardul GameStop în 2021, când compania se confrunta cu declinul vânzărilor fizice, și ulterior a devenit CEO, implementând reduceri de costuri agresive. Deși aceste măsuri au readus compania pe profit, GameStop continuă să se confrunte cu schimbările din industrie, raportând o scădere de 14% a veniturilor în trimestrul patru.

În contrast, eBay a estimat recent venituri peste așteptările analiștilor, bazându-se pe cererea pentru obiecte de colecție și licitații online. La finalul ședinței de vineri, GameStop avea o valoare de piață de aproximativ 12 miliarde de dolari, iar eBay de circa 46 de miliarde. Acțiunile celor două companii au crescut în acest an cu 32,1%, respectiv 19,5%.

