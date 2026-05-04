Prăbușirea avionului Boeing 737 acum 4 ani în China: cineva din cockpit ar fi oprit intenționat motoarele

La mai bine de patru ani după ce un avion de pasageri Boeing 737-800 a pierdut 9.000 de metri altitudine și s-a prăbușit într-un munte din sudul Chinei, ucigând toate cele 132 de persoane aflate la bord, datele recent publicate par să indice că cineva din cockpit a oprit intenționat alimentarea cu combustibil, scrie CNN.

A fost cel mai grav dezastru aviatic din China din ultimele decenii, însă Administrația Aviației Civile din China (CAAC) nu a răspuns la întrebarea crucială privind ce a determinat picajul fatal al zborului MU5735 al companiei China Eastern Airlines, în martie 2022, în regiunea izolată Guangxi.

Potrivit CNN, datele publicate de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) arată că întrerupătoarele de combustibil pentru ambele motoare au fost oprite simultan înainte ca avionul Boeing 737-800 să se prăbușească. Datele au fost preluate din înregistratorul de date de zbor al avionului, una dintre cele două așa-numite "cutii negre" care înregistrează toate informațiile operaționale relevante, recuperat din epavă și trimis la laboratorul NTSB din Washington DC pentru analiză - Boeing fiind o agenţie americană.

Întrerupătoarele de combustibil ar fi fost oprite manual

"S-a constatat că, în timp ce zbura la altitudinea de aproape 9.000 de metri, întrerupătoarele de combustibil ale ambelor motoare au fost mutate din poziția 'run' în poziția 'cutoff'. Turația motoarelor a scăzut după această acțiune", se arată în raportul NTSB.

Întrerupătoarele de combustibil de pe avioanele comerciale sunt controale fizice care reglează fluxul de combustibil către motoare. La modelul 737, un pilot trebuie să ridice comutatorul înainte de a-l muta din poziția "run" în "cutoff".

"Aceste date arată clar că întrerupătoarele de combustibil au fost puse manual în poziția oprit chiar înainte de prăbușire", a declarat David Soucie, analist CNN pentru siguranța aviației.

"Nu există nicio indicație că întrerupătoarele au fost readuse în poziția pornit. Asta arată că nu a existat nicio încercare de a reporni motoarele. […] Dacă ar fi fost o eroare, piloții ar fi încercat să le pornească din nou", a adăugat acesta.

Înregistratorul de date de zbor a încetat să mai înregistreze atunci când generatoarele avionului au pierdut alimentarea la 8.000 de metri și nu a surprins ultimele momente ale prăbușirii, potrivit raportului. În schimb, înregistratorul de voce din cockpit, cealaltă "cutie neagră", a continuat să înregistreze cu ajutorul unei baterii de rezervă.

Cineva ar fi prăbuşit deliberat avionul

Rapoarte anterioare au indicat că cineva din cockpit ar fi prăbușit deliberat avionul.

The Wall Street Journal relata în mai 2022 că informațiile extrase din înregistratorul de date de zbor avariat arată că comenzile introduse de un om au trimis avionul în picajul fatal, citând persoane familiarizate cu ancheta.

"Avionul a făcut ceea ce i s-a spus să facă de către cineva din cockpit", o persoană familiarizată cu evaluarea preliminară a oficialilor americani a fost citată de publicaţie.

Oficialii americani implicați în investigație se concentrau la acel moment asupra acțiunilor unui pilot, scria publicația, adăugând că este posibil și ca o altă persoană aflată la bord să fi pătruns în cockpit și să fi provocat deliberat prăbușirea.

Speculaţii privind o posibilă sinucidere a pilotului

Speculațiile privind o posibilă sinucidere a pilotului au determinat anterior CAAC să dezmintă aceste informații. În raportul preliminar, instituția a precizat că echipajul de zbor și cel de cabină aveau licențe valide, erau odihniți suficient și au trecut controalele medicale în ziua zborului.

China nu a publicat actualizări ale anchetei din 2024, când CAAC a emis un comunicat la doi ani de la tragedie, reiterând concluziile anterioare potrivit cărora nu au fost identificate probleme la aeronava, echipaj sau condițiile meteo.

Instituția a precizat că nu au fost descoperite defecțiuni sau anomalii în sistemele, structura sau motoarele avionului înainte de decolare. De asemenea, înainte de prăbușire nu au fost semnalate probleme în comunicațiile radio sau în comenzile de control și nici condiții meteo periculoase în zona de zbor sau pe traseu.

China s-a confruntat cu critici publice pentru că nu a publicat un raport final privind tragedia, unii întrebând de ce anchetatorii nu au făcut publice informațiile din "cutiile negre".

Avionul Boeing 737 se deplasa din orașul Kunming, din sud-vestul Chinei, către Guangzhou, pe 21 martie 2022, când a pierdut contactul cu controlul traficului aerian deasupra orașului Wuzhou. La bord se aflau 123 de pasageri și nouă membri ai echipajului.

