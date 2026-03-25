O dronă provenită din Rusia a lovit coşul de fum al unei centrale electrice din Estonia. Reacția autorităților

O dronă provenită din spațiul aerian rus a lovit miercuri dimineață coșul de fum al unei centrale electrice din Estonia, în apropierea graniței. Nu au fost raportaţi răniți și nici rețeaua energetică nu a fost afectată, însă autoritățile au deschis o anchetă și avertizează că astfel de situații pot apărea tot mai des pe fondul războiului din Ucraina.

de Redactia Observator

la 25.03.2026 , 10:59
O dronă venită din Rusia a lovit coşul de fum al unei centrale electrice din Estonia

"O dronă a lovit coşul de fum al centralei electrice din Auvere. Nimeni nu a fost rănit în urma incidentului", a precizat ISS într-un comunicat. "Drona a intrat în spaţiul aerian estonian provenind din spaţiul aerian rus", adaugă ISS.

O anchetă supervizată de Parchetul General al ţării baltice a fost încredinţată ISS, agenţie subordonată Ministerului de Interne, potrivit News.ro.

Centrala de la Auvere, operată de grupul Enefit Power, este situată în nord-estul Estoniei, lângă oraşul Narva, la graniţa cu Rusia.

Autorităţile estoniene nu au precizat dacă drona este rusă sau ucraineană, însă au reamintit că Ucraina a lansat numeroase atacuri asupra Rusiei în timpul nopţii, vizând în special importantul port Ust-Luga, din Golful Finlandei, care se învecinează cu coastele estoniene.

"Acestea sunt efectele războiului de agresiune la scară largă al Rusiei", a transmis directorul general al ISS, Margo Palloson, spunând că se teme de "apariţia unor astfel de incidente în viitor".

Redactia Observator
razboi ucraina estonia rusia drona conflict nato
