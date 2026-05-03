Aventură urbană: cu caiacul, pe Dâmboviţa. Bucureştenii care au vrut să descopere oraşul de pe apă au încercat primele plimbări la vâslă din acest sezon. Sunt planuri mari pentru râul Dâmboviţa. Aşa încât, în câţiva ani, am putea vedea inclusiv o zonă specială pentru surf urban.

Primii la plimbarea pe apă au fost, desigur, copiii. Părinții i-au urmat.

"Dacă s-ar putea, cel puțin în fiecare weekend, ar fi minunat. E foarte relaxant, în primul rând", a spus un participant.

"Știam de acum doi ani că a mai fost, ne-a plăcut și am revenit. Foarte fain. Mi-a plăcut că n-a fost aglomerat. Ei s-au plimbat și cu caiacul, eu doar la canoe am mai avut loc", a mărturisit alt participant.

Printre cei care au vrut să încerce experiența au fost și turiști străini.

"Este pentru prima dată când particip la astfel de evenimente în care totul a fost gratuit și oamenii sunt atât de, atât de cooperanți. Deci, cu adevărat grozav. Nu am mai mers niciodată cu caiacul", a spus un turist din Londra.

Este de departe cea mai frumoasă și relaxantă activitate pe care o pot face iubitorii de natură din București. Dacă duminică traseul a fost de doar 500 de metri, în zona Pieţei Națiunilor Unite, pe timpul verii sunt deschise și debarcaderele de la Operă și Timpuri Noi.

"Avem caiace duble, sunt foarte potrivite pentru oricine, pentru începători, pentru familii, pentru copii", a declarat Raluca Mihăilă, organizator.

Mai multe asociații din București lucrează la un proiect comun de reamenajare a cursului Dâmbovița. Planurile prevăd dezvoltarea unor zone de agrement și lărgirea malurilor.

"Ne-am dori foarte mult să avem, într-o anumită zonă, un val pentru surf. Este foarte la modă acum în Olanda, în Germania. În mijlocul orașului, printr-o instalație hidrotehnică, se poate face o zonă pentru surf", a declarat şi Teodor Frolu, vicepreședintele Asociaţiei "Ivan Patzaichin".

Organizațiile vor să integreze toate ideile până la finalul anului și să le prezinte autorităților, astfel încât, în 6-7 ani, să apară și primele schimbări.

