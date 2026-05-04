O adolescentă româncă de 16 ani s-a înecat într-un râu din Germania. Beatrice făcea un TikTok

Sfârșit tragic pentru o adolescentă de 16 ani de origine română în Germania. Beatrice s-a înecat într-un râu din Grevenbroich, în timp ce filma un videoclip pentru TikTok.

Românca împreună cu cinci prieteni au mers la râul Erft, înainte de weekendul prelungit de 1 Mai. Tinerii doreau să filmeze clipuri pentru TikTok și au ales ca loc de filmare un loc ascuns de lângă fosta centrală pe lignit Frimmersdorf, din regiunea Renania de Nord-Westfalia.

Potrivit martorilor, Beatrice se afla pe umerii unui prieten, care s-a dezechilibrat. Ambii au căzut în apă, scrie Bild. Adolescenta româncă, care nu a învățat niciodată să înoate, se scufundă în râu sub ochii prietenilor. Nu a mai reușit să iasă la suprafață. Amicii sună panicați la urgențe. Șaptezeci de salvatori, inclusiv echipe de intervenție pe apă și scafandrii, o caută febril. Abia după aproximativ două ore găsesc fata de 16 ani în râu. Beatrice se înecase.

Locul tragediei, vizitat de rude

A doua zi, zona tragediei s-a transformat într-o mare de tristețe. Rudele fetei au venit să vadă locul unde tânăra și-a găsit sfârșitul. Familia din România depune un buchet de flori și aprinde lumânări.

Pentru tatăl lui Beatrice însă, nu există alinare. Copleșit de durerea pierderii fiicei sale iubite, acesta sare brusc în râu. Rudele îl trag pe bărbatul plângând înapoi la mal, iar o femeie se prăbușește în lacrimi.

„Beatrice era o fată prietenoasă și iubitoare”, a mărturisit mama fetei cu voce tremurândă. Întrebată de ce fiica ei nu știa să înoate, nu răspunde. Lacrimile îi curg din nou pe obraji: „Îi plăcea cel mai mult să fie afară cu prietenii. Asta a dus acum la acest final.” Sprijinundu-se unii de alții, familia părăsește malul râului Erft. Razele soarelui usucă încet hainele tatălui. Durerea profundă rămâne.

La doar două zile după accidentul mortal, pompierii din Grevenbroich au scos din nou un cadavru din râul Erft. Descoperirea a fost făcută anterior de un canotor, care a sunat la urgențe. Potrivit unui purtător de cuvânt al pompierilor, este vorba despre un bărbat care probabil se afla de mai mult timp mort în apă. Totuși, nu există nicio legătură cu Beatrice, care s-a înecat.

Monica Palade

