Nicuşor Dan, cu o zi înainte de moţiunea care poate dărâma Guvernul Bolojan: "Ştiu exact ce se întâmplă"

Preşedintele Nicuşor Dan dă asigurări că, indiferent de rezultatul votului de la moţiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, iar statul va continua să funcţioneze.

de Redactia Observator

la 04.05.2026 , 16:48
Nicuşor Dan, cu o zi înainte de moţiunea care poate dărâma Guvernul Bolojan: "Ştiu exact ce se întâmplă" - Nicuşor Dan, cu o zi înainte de moţiunea care poate dărâma Guvernul Bolojan: "Ştiu exact ce se întâmplă" - Profimedia

"Ştiu exact ce ce întâmplă în România. Am urmărit pe tot parcursul zilelor de ieri şi de azi, o să avem mâine moţiune. Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau celălalt, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze şi există acord pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE şi PNRR", a declarat, luni, preşedintele Nicuşor Dan.

Parlamentul se pregăteşte pentru un vot decisiv, marţi, împotriva premierului

Parlamentul se pregăteşte pentru un vot decisiv, marţi, împotriva premierului cu numărul 72 din istoria României. Moţiunea intitulată "STOP Planului Bolojan", iniţiată de un bloc masiv de parlamentari format din PSD, AUR şi PACE, vizează demiterea executivului pe fondul nemulţumirilor legate de reformele administrative şi vânzarea unor active ale statului.

Articolul continuă după reclamă

Soarta lui Ilie Bolojan care părea decisă în ziua depunerii moţiunii care are 254 de semnături, cu peste 20 mai mult decât necesarul, încă se joacă, cu mai puţin de 24 de ore înainte de votul final.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan motiune guvern ilie bolojan
Înapoi la Homepage
Averea fabuloasă a românului care a investit 1.5 milioane de euro într-o afacere alături de Adrian Mutu!
Averea fabuloasă a românului care a investit 1.5 milioane de euro într-o afacere alături de Adrian Mutu!
Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă
Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Surse: Numărul 2 din PNL a anunțat în ședința cu Bolojan că negocierile cu cei 50 de parlamentari anti-moțiune ar fi eșuat
Surse: Numărul 2 din PNL a anunțat în ședința cu Bolojan că negocierile cu cei 50 de parlamentari anti-moțiune ar fi eșuat
O româncă de 16 ani a murit în timp ce filma un videoclip pe TikTok! Beatrice a căzut în râu, sub ochii prietenilor
O româncă de 16 ani a murit în timp ce filma un videoclip pe TikTok! Beatrice a căzut în râu, sub ochii prietenilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Cade sau nu Guvernul Bolojan?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan, cu o zi înainte de moţiunea care poate dărâma Guvernul Bolojan: "Ştiu exact ce se întâmplă"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.