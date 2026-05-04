Nicuşor Dan, cu o zi înainte de moţiunea care poate dărâma Guvernul Bolojan: "Ştiu exact ce se întâmplă"

Preşedintele Nicuşor Dan dă asigurări că, indiferent de rezultatul votului de la moţiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, iar statul va continua să funcţioneze.

"Ştiu exact ce ce întâmplă în România. Am urmărit pe tot parcursul zilelor de ieri şi de azi, o să avem mâine moţiune. Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau celălalt, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze şi există acord pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE şi PNRR", a declarat, luni, preşedintele Nicuşor Dan.

Parlamentul se pregăteşte pentru un vot decisiv, marţi, împotriva premierului cu numărul 72 din istoria României. Moţiunea intitulată "STOP Planului Bolojan", iniţiată de un bloc masiv de parlamentari format din PSD, AUR şi PACE, vizează demiterea executivului pe fondul nemulţumirilor legate de reformele administrative şi vânzarea unor active ale statului.

Soarta lui Ilie Bolojan care părea decisă în ziua depunerii moţiunii care are 254 de semnături, cu peste 20 mai mult decât necesarul, încă se joacă, cu mai puţin de 24 de ore înainte de votul final.

