Cine e Mojtaba Khamenei care ar fi fost ales noul lider suprem al Iranului. Israel amenință că-l va asasina

Bombardamentele SUA şi Israel din prima zi de război au vizat în principal locaţiile în care s-ar fi putut afla ayatollahul Ali Khamenei. Liderul suprem al Iranului, iar dispariţia sa a lăsat un vid de putere la Teheran.

Mai multe surse din Orientul Mijlociu îl dau ca posibil succesor pe Mojtaba Khamenei, unul dintre fii lui Ali Khamenei. Potrivit aceloraşi surse, decizia ar fi fost luată la presiunea Gărzilor Revoluţionare. Potrivit Constituţiei iraniene, datoria clericilor este aceea de a numi un nou lider suprem şi de a supraveghea activitatea acestuia. Ar fi pentru a doua oară în istorie când Iranul ar organiza astfel de alegeri cu uşile închise, prima dată fiind în 1989 atunci când a fost ales Ali Khamenei.

Cine e Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei are 56 de ani şi este descris drept un cleric conservator şi intransigent, cu strânse legături cu Gărzile Revoluţionare. Mojtaba Khamenei a apărut foarte rar în atenţia publică, chiar şi în Iran, dar se crede că a exercitat puterea din culise. Mojtaba Khamenei nu a avut niciodată o funcţie publică, ceea ce ar putea reprezenta un obstacol în alegerea sa ca noul ayatollah al Iranului. Dacă va fi ales Mojtaba Khamenei va deveni al treilea lider suprem al Iranului. Deși până acum nu a avut funcții oficiale, Mojtaba Khamenei a controlat ani de zile aparatul de securitate și biroul tatălui său din umbră.

Succesiunea de la tată la fiu este privită cu dezaprobare în cadrul clerului musulman şiit. Un obstacol suplimentar este faptul că Mojtaba nu este un cleric de rang înalt şi nu are niciun rol oficial în regim. Adunarea Experţilor din Iran dezbate alegerea noului lider suprem al ţării, care este posibil să fie ales săptămâna viitoare, după ceremonia funerară organizată pentru fostul lider Ali Khamenei. Potrivit Fars, au fost prevăzute măsuri de securitate la cel mai înalt nivel posibil pentru desfăşurarea sesiunii finale. Adunarea Experţilor este un corp format din 88 de clerici care sunt aleşi prin vot la fiecare patru ani, ultimele alegeri având loc în martie 2024.

Israelul consideră orice viitor lider al Iranului "o ţintă de eliminat"

Între timp, Iranul este condus, temporar, de un consiliu de conducere format din preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, şeful puterii judiciare, Golamhosein Mohseni Eyei şi un jurist al Consiliului Gardienilor Revoluţiei, ayatollahul Alireza Arafi.

Chiar dacă va fi ales, este foarte probabil ca Iranul să nu facă un anunţ oficial în acest sens. Israel a ameninţat deja că orice viitor lider iranian va deveni automat "o ţintă de eliminat". Ministrul israelian al Apărării Israel Katz ameninţă miercuri că orice lider suprem iranian nou numit va fi "o ţintă de eliminat", relatează The Associated Press. Katz a făcut această ameninţare pe X. "Orice lider numit de regimul iranian să continue şi să conducă planul de a distruge Israelul, să ameninţe Statele Unite şi lumea liberă şi ţările din regiune şi să oprime poporul iranian va fi o ţintă de eliminat", a ameninţat şeful diplomaţiei israeliene.

