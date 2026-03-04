Surse: Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, se pregăteşte să devină ayatollah în Iran

Fiul fostului ayatollah iranian Ali Khamenei este favorit pentru a-l înlocui în funcția de lider suprem, conform rapoartelor.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este în prezent favorit pentru a prelua controlul asupra Iranului de către Adunarea Experților din țară, un organism puternic de clerici care ia decizia, a relatat New York Times, citând surse apropiate deliberărilor.

Alte instituții de presă - inclusiv mass-media israeliană și canale de opoziție iraniene - au relatat marți dimineață că Mojtaba fusese deja ales, deși mass-media de stat iraniană nu a confirmat nimic.

Informația a fost preluată pe scară largă de presa israeliană, dar nu a fost confirmată de purtătorii de cuvânt ai statului iranian.

Inițial, s-a crezut că Mojtaba s-a numărat printre cei 40 de consilieri iranieni de rang înalt uciși în timpul atacului de sâmbătă care l-a ucis pe cel mai înalt cleric al Teheranului, tatăl său despotic în vârstă de 86 de ani, care a condus Iranul cu o mână de fier timp de decenii.

Însă rapoartele conform cărora numele său a fost vehiculat în discuțiile privind succesiunea la conducere indică faptul că este viu și nevătămat - și ar putea fi pe cale să promoveze cauza tatălui său, care are sentimente puternic antioccidentale.

Motjaba - al doilea fiu cel mare al ayatollahului - este cunoscut pentru aderarea sa fermă la conservatorismul intransigent al tatălui său și are legături strânse cu corpul militar al Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, cunoscut pentru brutalitatea sa.

Nu a avut niciun rol oficial în regimul tatălui său, dar a fost totuși sancționat de SUA în 2019.

Dacă este adevărat că Mojtaba conduce acum Iranul sau este pe cale să o facă, acea numire a fost neașteptată.

Oficialii țării au disprețuit în mod tradițional succesiunea familială în conducerea sa – mai ales de când regimul actual a preluat puterea prin răsturnarea unei monarhii alimentate de rudenie în Revoluția Islamică din 1979.

"Dacă va fi ales, acest lucru sugerează că o parte mult mai dură a Gărzii Revoluționare a regimului este acum la conducere", a declarat, pentru Times, Vali Nasr, expert în Iran la Universitatea Johns Hopkins.

Alți experți au spus că Mojtaba este "alegerea cea mai înțeleaptă" datorită apropierii de cele mai înalte niveluri ale aparatului de securitate și militar al Iranului prin intermediul Gărzii Revoluționare.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

