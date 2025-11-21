Antena Meniu Search
Video Momentul când un avion de luptă indian se prăbușeşte la un show aerian din Dubai. Pilotul a murit

Un avion Tejas al Forțelor Aeriene Indiene s-a prăbușit vineri în timpul unui show aerian din Dubai. Pilotul nu a supravieţuit.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 14:12
Avion de luptă indian prăbușit la un show aerian din Dubai. Pilotul a murit Momentul impactului - captura video X

Un avion de luptă Tejas, aparținând Forțelor Aeriene ale Indiei, s-a prăbușit vineri în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show, potrivit informațiilor publicate de News Drum.

S-a prăbuşit în timpul demonstraţiei

Aparatul, un model de tip combat folosit de India pentru operațiuni tactice, participa la eveniment când s-a produs incidentul.

Cauzele accidentului nu sunt cunoscute, iar ancheta este în desfășurare.

Dubai Air Show este unul dintre cele mai importante evenimente aerospațiale internaționale, atrăgând anual producători și echipaje militare din întreaga lume.

