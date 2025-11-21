Un avion Tejas al Forțelor Aeriene Indiene s-a prăbușit vineri în timpul unui show aerian din Dubai. Pilotul nu a supravieţuit.

Un avion de luptă Tejas, aparținând Forțelor Aeriene ale Indiei, s-a prăbușit vineri în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show, potrivit informațiilor publicate de News Drum.

S-a prăbuşit în timpul demonstraţiei

Aparatul, un model de tip combat folosit de India pentru operațiuni tactice, participa la eveniment când s-a produs incidentul.

Cauzele accidentului nu sunt cunoscute, iar ancheta este în desfășurare.

Dubai Air Show este unul dintre cele mai importante evenimente aerospațiale internaționale, atrăgând anual producători și echipaje militare din întreaga lume.

