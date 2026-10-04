Imaginile momentului vin însă din Egipt. Un bărbat este erou după ce a salvat un copil care a căzut de la balconul unei clădiri din oraşul Giza.

Un bărbat a devenit erou în Egipt după ce nu a stat pe gânduri şi a sărit în ajutorul unui copil care a căzut de la balconul unei clădiri.

Salvatorul se afla în faţa magazinului său când a auzit ţipete. Norocul celui mic a fost că s-a agăţat mai întâi în sârmele pentru rufe întinse la etajul 1.

Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere îl arată pe salvator strângând copilul în braţe la final.