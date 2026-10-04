Video Momentul când un copil cade de la balcon și se agață de sârmele de rufe în Egipt. Un bărbat l-a salvat la timp
Imaginile momentului vin însă din Egipt. Un bărbat este erou după ce a salvat un copil care a căzut de la balconul unei clădiri din oraşul Giza.
Un bărbat a devenit erou în Egipt după ce nu a stat pe gânduri şi a sărit în ajutorul unui copil care a căzut de la balconul unei clădiri.
Salvatorul se afla în faţa magazinului său când a auzit ţipete. Norocul celui mic a fost că s-a agăţat mai întâi în sârmele pentru rufe întinse la etajul 1.
Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere îl arată pe salvator strângând copilul în braţe la final.
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