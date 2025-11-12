Un pod recent inaugurat în septembrie s-a prăbuşit în China, în urma unei alunecări de teren, lăsând în urma sa un nor uriaş de praf. Incidentul s-a produs marți sud-vestul Chinei. Podul Hongqi, lung de 758 și traversat de autostrada națională 317, care face legătura cu Tibetul, s-a rupt în bucăți.

Din fericire, nu au existat victime, deoarece fusese închis, luni, la apariţia unor fisuri. Podul Hongqi se află în populara provincie turistică Sichuan din sud-vestul Chinei, scrie Le Figaro.

Momentul prăbuşirii surprins în imagini

Inițial, au cedat carosabilul și zona de acces, apoi s-au prăbușit stâlpii și tablierul podului. Prăbușirea a produs un nor uriaș de praf și alunecări mari de teren.

Primele semne de pericol au apărut luni, când a fost detectată o deformare a terasamentului pe malul drept al podului. O inspecție a relevat un risc de prăbușire, a relatat Sichuan Daily. Ca urmare, autoritățile locale au închis accesul pe porțiunea de autostradă și pe pod.

Catastrofa a afectat o secțiune a Autostrăzii Naționale 317 din provincia Sichuan. Autoritățile au ordonat o anchetă. Martorii relatează că un versant montan s-a prăbușit, distrugând și elementele de rezistență ale podului. Experții vor stabili dacă obiectivul poate fi reconstruit sau dacă va fi aleasă o nouă rută pentru autostrada din Sichuan.

