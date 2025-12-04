Un pod peste râul Argeş s-a rupt în judeţul Călăraşi din cauza deversărilor de la barajul Mihăileşti. Primarul din Budeşti, Mihai Ilie, afirmă că nu sunt persoane izolate, întrucât nu este singura cale de acces în localitate. De asemenea, primarul afirmă că nu se impune evacuarea locuitorilor din zonă.

"S-a rupt podul care face legătura între BUDEŞTI ŞI CRIVĂŢ", este unul dintre mesajele postate pe reţelele de socializare de persoane din zonă, care distribuie şi imagini. "Azi noapte s-a rupt podul peste Argeş de la Budeşti, la doar 20 de kilometri de Bucureşti, din cauza deversărilor de la baraje care au măturat câteva sate de la munte cu o zi înainte. Totuşi, de ce se golesc lacurile de acumulare degrabă şi deodată?", este mesajul postat de altă persoană.

Ce spune ANAR

Primarul din Budeştiţi, judeţul Călăraşi, Mihai Ilie a declarat, pentru Antena3, că autorităţile au fost informate săptămâna trecută "că se va da drumul la Mihăileşti la acel baraj". "Deja noi am luat măsuri, am închs acea trecere şi cu primarul de la Crivăţ. Nu există riscuri deocamdată şi nu au fost riscuri pentru că eu acum vin de acolo. Deja apa a început să scadă cu vreo 30 de centimetri de azi dimineaţă", a declarat primarul. Acesta a explicat că sunt mai multe căi de acces în zonă şi nu se pune problema evacuării oamenilor.

"O parte semnificativă din unda de viitură formată în partea de nord a judeţului Argeş a fost atenuată în lacul de acumulare Goleşti, debitul evacuat având o valoare maximă de 300 mc/s. Pe sectorul aval baraj Goleşti - acumularea Zăvoiul Orbului, debitele naturale au adus un aport suplimentar de aproximativ 100 mc/s. Astfel, prin acumularea Zăvoiul Orbului s-a tranzitat un debit total de 400 mc/s. Din debitul propagat în aval de barajul Zăvoiul orbului, o parte a fost atenuată în lacul de acumulare Mihăileşti, iar restul a fost evacuat controlat. Tranzitarea viiturii prin acumularea Mihăileşti s-a realizat prin evacuarea unui debit maxim de 330 mc/s, în condiţiile unui debit afluent de 400 mc/s. Nivelul maxim înregistrat în lacul Mihăileşti a fost de 84,85 mdM, cu 15 cm sub NNR (02.12.2025, ora 16:00)", se arată în comunicatul Administraţiei Naţionale Apele Române.

ANAR precizează că dispeceratul SGA Giurgiu a informat SGA Călăraşi despre debitele evacuate, pentru coordonarea măsurilor în aval. Ca urmare a evacuării controlate a debitelor din barajul Mihăileşti, o trecere prin vad provizorie, neautorizată, existentă încă dinainte de anul 1989 şi utilizată pentru traversarea cursului de râu pe perioada debitelor mici între localităţile Budeşti şi Crivăţ, a cedat. Această trecere este depăşită şi deversată ori de câte ori debitul râului depăşeşte 250 mc/s, nefiind proiectată pentru tranzitarea unor debite mari, subliniază reprezentanţii ANAR.

