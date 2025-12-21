Mii de oamenii au participat aseară la concertul special susţinut de Corul Madrigal în faţa celebrei clădiri "La Miţa Biciclista". Orgnizatorii spun că evenimentul este un dar făcut oraşului în prag de sărbători.

Într-un decor de poveste, cei prezenţi s-au putut bucura de cele mai cunoscute colinde româneşti în varianta corală sub bagheta Annei Ungureanu.

Cu o tradiţie de peste şase decenii, Corul Madrigal a creat atmosfera festivă în Capitală cu un concert special. Zece colinde româneşti au adus spiritul sărbătorilor mai aproape de bucureşteni.

Decorul impresionant al clădirii iconice este inspirat de tema "Steaua speranței care i-a călăuzit pe magi". Toţi cei prezenţi au fost cuceriţi de stelele sculpturale şi de instalaţia strălucitoare.

La 36 de ani de libertate, inclusiv colinde cenzurate în perioada comunistă s-au auzit aseară la concertul condus de Anna Ungureanu, principalul dirijor al Corului Madigral vreme de un deceniu.

Spectacolul de la Miţa Biciclista este doar unul dintr-o serie de concerte de Crăciun susţinute de Corul Madrigal în acest an. Duminică seară, 21 decembrie, va fi o nouă reprezentaţie, în Craiova de această dată.

