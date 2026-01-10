Ayatollahul condamnă protestele din Iran. Fiul fostului șah cere lui Trump să intervină. Reacția UE

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a condamnat ferm vineri protestele naţionale împotriva regimului de le Teheran, denunţând într-un discurs ''agitatorii'' şi oamenii care ''rănesc ţara'', transmite DPA. Reza Pahlavi, fiul fostului șah, cere o intervenție directă din partea lui Donald Trump, în timp ce liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei condamnă cu fermitate uciderea manifestanților și cer regimului de la Teheran să respecte drepturile fundamentale ale cetățenilor.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a transmis un mesaj dur, anunțând o înăsprire a represiunii. În primul său discurs de la izbucnirea protestelor, el i-a descris pe manifestanți drept "vandali și sabotori" și a susținut că aceștia acționează "în slujba unor agende străine".

Khamenei a afirmat că protestatarii "își distrug propriile străzi pentru a-l face fericit pe președintele altei țări", făcând referire directă la Donald Trump și la amenințările sale privind o posibilă intervenție americană. Șeful sistemului judiciar a avertizat că reacția regimului va fi "decisivă, maximă și fără nicio indulgență legală".

Protestele s-au extins în zeci de orașe din Iran, printre care Teheran, Mashhad, Tabriz și Qom, după ce moneda națională s-a depreciat brusc, pe fondul unei situații economice tot mai fragile. Revolta a început cu nemulțumirile comercianților dintr-un bazar din capitală.

Fiul fostului șah lansează un apel "urgent" la Trump de a interveni în Iran

Fiul fostului șah al Iranului și figură a opoziției în exil i-a cerut vineri lui Donald Trump să intervină fără întârziere în Republica islamică, unde o mișcare de contestare a regimului ia amploare, relatează AFP.

"Domnule președinte, acesta este un apel urgent și imediat care cere atenția dvs, susținerea și acțiunea dvs", a postat Reza Pahlavi pe rețelele sociale. "Sper că sunteți gata să interveniți pentru a ajuta poporul iranian", a adăugat el.

Reza Pahlavi, care trăiește în apropiere de Washington, nu a specificat ce tip de intervenție așteaptă din partea președintelui american, dar și-a justificat cererea prin decizia autorităților iraniene de a tăia accesul la internet în țară și prin reprimarea de către acestea a manifestanților.

'Am făcut apel la oameni să iasă pe străzi pentru a se bate pentru libertatea lor și a depăși cu numărul lor forțele de securitate. Este ceea ce au făcut noaptea trecută. Amenințările dvs împotriva acestui regim criminal i-au ținut pe ucigașii regimului la distanță. Dar timpul presează. Oamenii vor fi din nou în stradă într-o oră. Vă cer ajutorul', a pledat el pe lângă Donald Trump.

Acesta a amenințat din nou joi că va 'lovi foarte puternic' Iranul dacă autoritățile reacționează ucigând manifestanți.

Președintele american a avertizat vineri conducerea Iranului că Statele Unite ar putea interveni dacă autoritățile iraniene vor intensifica violențele împotriva protestatarilor, în cadrul revoltelor de amploare care afectează întreaga țară.

"Dacă vor începe să omoare oameni, așa cum au făcut în trecut, ne vom implica. Le spun din nou liderilor iranieni: mai bine să nu începeți să trageți, pentru că vom începe și noi să tragem. Asta nu înseamnă trupe la sol, dar înseamnă că îi vom lovi foarte, foarte dur acolo unde îi doare cel mai tare. Iranul e în mare pericol. Oamenii par să preia controlul în anumite orașe, lucru de neimaginat acum câteva săptămâni", a declarat vineri Donald Trump.

Macron, Merz şi Starmer condamnă ferm uciderea manifestanţilor din Iran

Emmanuel Macron, Keir Starmer şi Friedrich Merz au condamnat vineri "cu fermitate (...) uciderea manifestanţilor" şi "violenţele" comise de forţele de securitate în Iran, într-o declaraţie comună în care cei trei lideri cer autorităţilor iraniene să dea dovadă de "reţinere", relatează AFP şi Reuters.

"Suntem profund preocupaţi de informaţiile privind violenţele comise de forţele de securitate iraniene şi condamnăm cu fermitate uciderea manifestanţilor", au scris în declaraţia comună liderii francez, britanic şi german, îndemnând autorităţile iraniene "să se abţină de la orice violenţă şi să respecte drepturile fundamentele ale cetăţenilor iranieni", în contextul în care un val de proteste sfidează în ultimele zile regimul Republicii islamice.

"Autorităţile iraniene au responsabilitatea de a proteja propria populaţie şi trebuie să garanteze libertatea de expresie şi de adunare paşnică, fără teama de represalii", au adăugat preşedintele francez, premierul britanic şi cancelarul german în această declaraţie comună.

Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei a avertizat vineri că Republica islamică "nu va da înapoi" în faţa acestui val de manifestaţii, care durează de 13 zile şi ia amploare.

Cel puţin 51 de manifestanţi, între care nouă copii, au fost ucişi şi câteva sute răniţi în întreg Iranul de la începutul protestelor pe 28 decembrie, potrivit unui bilanţ avansat vineri de ONG-ul Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia.

